Alok se hospeda em super mansão de luxo durante temporada na Bahia; fotos

Depois de tocar no Festival da Virada Salvador e ter retornado à Bahia no início do ano para participar do Universo Paralello, tradicional festival criado por seus pais, em Pratigi, Alok segue no estado, curtindo o intervalo entre as apresentações por aqui, em Itacaré.

Ao lado da esposa, a médica baiana Romana Novais, o DJ aproveita toda a estrutura do Barracuda Hotel & Villas. O casal está acompanhado dos filhos Ravi e Raika e até posou usando trajes de banhos combinados na piscina da residência de alto luxo, no sul da Bahia.

O grupo The Barracuda possui uma curadoria de Villas de alto padrão, que possuem entre 4 e 8 suítes, piscina privativa e vistas de tirar o fôlego.

"Que privilégio iniciar 2023 ao lado de vocês nesse paraíso", escreveu a esposa do artista, em postagem que compartilha momentos dos dias de calmaria no paraíso baiano.

A médica explicou que esse é o "refúgio pelos próximos dias" da família. Ela também detalhou a acomodação: "Nossa casa vila pelos próximos dias, imersa na natureza, na Bahia, com a energia e vibe daqui, que não tem igual. Do jeitinho que eu queria para entrar em 2023. Obrigada, Deus".

Alok ainda vem a Salvador, nesta sexta-feira (6), para se apresentar na primeira edição da temporada do Baile da Santinha, no Wet Eventos.