Alok vai montar estrutura de lasers em Salvador para especial de fim de ano

Salvador será uma das cidades que vai receber a estrutura especial de lasers do projeto de final de ano do DJ Alok. Batizada de Alive, a apresentação será exibida ao vivo pelo YouTube no próximo dia 5 de dezembro. Os locais escolhidos para a ativação do laser em cada município é pensado para possibilitar que o maior número de pessoas tenha acesso a essa experiência evitando a aglomeração, afinal, basta olhar para o alto e curtir o momento.

Em Salvador, essa experiência acontece na próxima quarta (11). A ativação dos lasers será feita de maneira remota, devido à pandemia, e feita pelo próprio Alok. O laser iluminará por algumas horas, a partir das 19h30, o céu da cidade.

Essa caravana propõe um momento de reflexão para as pessoas enquanto olham para o céu, podendo conectar a todos através desse laser. A ideia é enxergar um melhor caminho para a vida por conta dessa luz.

O laser irá passar por outras 9 cidades, sendo que uma delas ainda está sendo escolhida com ajuda dos fãs do DJ em suas redes sociais. A ideia é representar todos os 5.570 municípios brasileiros. As datas e cidades previstas, são: Porto Alegre (01/11), Florianópolis (a definir), Belo Horizonte (05/11), Rio de Janeiro (06/11), Brasília (07/11), Goiânia (08/11), Salvador (11/11), Recife (13/11) e Manaus (16/11).