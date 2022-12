Aluguel de casas para Réveillon na Bahia chega a custar R$ 35 mil

Os anos passam, as pessoas envelhecem, mas uma vontade continua presente na vida de baianos e turistas: passar a virada de ano na praia. Se o desejo for pular sete ondinhas e curtir a queima de fogos nos destinos mais procurados da Bahia, é preciso estar 'disposto' a pagar caro.

Os aluguéis de casas no litoral norte e sul do estado variam entre R$ 6 mil e R$ 35 mil (caso de um imóvel em Trancoso) no período de 30 de dezembro (sexta-feira) a 2 de janeiro (segunda), conforme pesquisa realizada pela reportagem nas principais plataformas do ramo. E detalhe: quem não fechou negócio, é bom ir atrás logo porque os locais disponíveis estão acabando.

Apesar de não costumar alugar casa para a virada de ano, a médica Elisyanne de Oliveira, 26 anos, conta que a vontade de passar o Réveillon na praia sempre bate. Ela mora com a família em Feira de Santana e decidiu alugar uma casa em Guarajuba, localidade de Camaçari, no litoral norte, entre os próximos dias 30 e 2. Por ter fechado o negócio ainda em novembro, a família conseguiu um preço abaixo da média, de R$ 4,2 mil para sete pessoas nos quatro dias.

Segundo pessoas ligadas ao trade turístico e corretores de imóveis, quem não escolher logo o destino corre o risco de ficar sem opção, especialmente no litoral norte, destino muito cobiçado por baianos que moram em outras cidades.

É só realizar uma busca em plataformas para se dar conta como as praias são procuradas nesta época. No Booking, especializada em meios de hospedagem, ao procurar por acomodações em Guarajuba a notificação que aparece é: 95% dos lugares para ficar estão indisponíveis nos dias da virada.

As diárias na virada de ano em Guarajuba variam entre R$ 2,5 mil e R$ 6 mil (Foto: Guarajuba Negócios/Divulgação)

O Airbnb, outra plataforma de aluguel, também avisa que um número de pessoas maior do que o normal está buscando hospedagem no período. “É um bom momento para reservar”, alerta o site.

Vários fatores influenciam na escolha de aluguel de casas ao invés de hotéis. A possibilidade de mais privacidade costuma ser um deles, mas no caso da médica Elisyanne o que contou mesmo foi o ambiente pet friendly.

“Eu gosto de fazer churrasco e ir para a piscina depois da virada, o que não é possível na casa onde moro. Mas o fator que mais me fez querer alugar foi porque agora eu tenho um cachorro e ficou difícil achar hotel que aceitasse”, conta Elisyanne.

Na empresa especializada em locação Guarajuba Negócios, de Priscila Sastre, mais de 90% das acomodações já estavam alugadas para o Réveillon há cerca de um mês - o que surpreendeu muitos corretores.

A empresária revela dois diferenciais percebidos neste ano: as pessoas começaram a buscar os imóveis em junho, três meses antes do comum, e mais paulistas figuram entre os locatários.

“No ano passado, tivemos um boom por conta da pandemia e achei que neste ano fôssemos ter uma queda já que as pessoas voltaram a viajar para outros lugares. Mas a procura começou antes do que esperávamos e tem sido grande”, analisa.

Na empresa, os preços variam entre R$ 2,5 mil e R$ 6 mil a diária, a depender da localização e características das acomodações. Guarajuba recebe um dos maiores destaques do litoral norte por conta da infraestrutura e o selo de Bandeira Azul, reconhecimento internacional por gestão ambiental e serviços, conta Priscila.

Outra queridinha de baianos e turistas é a Praia do Forte, distrito de Mata de São João, que assim como Guarajuba também fica no litoral norte e receberá grandes festas na virada de ano.

O custo de uma diária por lá pode chegar a R$ 11 mil em uma casa onde cabem confortavelmente 15 hóspedes em sete quartos, além de piscina e jacuzzi. A proximidade de 1 km da praia é outra coisa que agrega valor na hospedagem.

Os 90 km de praia do município de Porto Seguro também são atrativos para quem quer passar a virada do ano na Bahia. Os distritos de Trancoso, Arraial D’Ajuda e Caraíva, além da cidade de Itacaré, são alguns dos lugares que atraem famosos e anônimos no final de ano. Por lá, as diárias variam entre R$ 1,8 mil até R$ 16 mil.

Mas para algumas pessoas não adianta a casa ter conforto se o preço não couber no orçamento. No caso da advogada Thaís Menezes, 28, os valores altos para casas no litoral norte fizeram com que ela e a família optassem por passar o Réveillon em Aracaju (SE).

“É muito comum a gente alugar casa de praia no final de ano, é sempre um momento para desestressar. Mas casas em Guarajuba e Barra do Jacuípe têm aluguéis mais caros, aí optamos por outra cidade que já conhecemos”, explica.

Ao menos oito pessoas da família da advogada devem percorrer os 350 km que separam Feira de Santana, onde ela e os parentes moram, do estado vizinho. O grupo conseguiu que o valor total do aluguel ficasse em R$ 5 mil durante cinco dias, incluindo a virada de ano.

Valor caro das passagens assusta turistas

Apesar do setor aquecido, um fator ainda deixa turistas com pelo menos um dos pés atrás: a alta nos valores das passagens aéreas. O aumento de preço neste segmento foi inclusive responsável por alavancar a inflação de outubro deste ano, que ficou em 0,61% na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Só as passagens tiveram acréscimo de 20% em comparação com o mês anterior, o que tem consequência nos valores dos pacotes turísticos.

“Os pacotes estão começando a ser vendidos. A dificuldade está no preço, pois os valores cobrados pelas passagens aéreas estão altos”, explica Jean Paul Gonze, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens na Bahia (Abav-BA).

Os turistas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal são os que mais escolhem o estado como destino. Além dos destinos com praias, Lençóis, na Chapada Diamantina, está entre as preferências.

“A Bahia é um estado muito cobiçado pela música, festas, gastronomia, religiosidade e a cultura em geral”, diz Gonze, citando alguns dos principais apelos junto aos visitantes.

Negociação segura: cuidado com golpes

Para evitar cair em golpes e fraudes, é essencial que a procura de acomodações seja feita com o maior cuidado possível. Priscila Sastre, corretora de imóveis, conta que tem visto o número de golpes desse tipo aumentar assustadoramente.

“O cliente deve sempre procurar uma empresa porque está complicado. O que vemos de casos de pessoas que levam golpes não está no gibi. As pessoas chegam e dizem que locaram imóveis que não existem”, revela.

Confira dicas da plataforma de vendas OLX para negociar de forma segura:

Avaliar os detalhes dos anúncios

Garantir que a negociação está sendo feita pelo responsável pelo imóvel

Formalizar um contrato

Verificar se todos os itens de lazer anunciados estão de fato disponíveis para uso.

*Com orientação de Monique Lôbo.