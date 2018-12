Aluna de 10 anos fã de Racionais vence Prêmio Jorge Amado na categoria Poesia

Era outubro de 2002 quando os Racionais MC's lançaram o álbum 'Nada Como Um Dia Após o Outro Dia', o sexto álbum de estúdio do grupo. Nessa época, Maria Eduarda Correia Silveira nem sonhava em nascer, mas a música do grupo de rap paulistano atravessou gerações e durante a manhã desta terça-feira (4) veio a prova disso: a menina, concedendo sua primeira entrevista, contou que, no alto dos seus 10 anos de idade, escreve poesia inspirada nos versos de Mano Brown, Ice Blue e KL Jay.

"Eu sempre fiz poesia. Faço até rap, porque eu gosto muito", afirmou Maria, vencedora do Prêmio Jorge Amado 2018 na categoria Poesia. Ela venceu após escrever o poema 'Saber Amar', que em quatro estrofes explicou o que é o amor segundo suas experiências de vida.

Junto a Maria, outros 15 estudantes foram premiados nesta terça em evento que contou com a presença do prefeito ACM Neto; do secretário municipal de Educação, Bruno Barral; representantes da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) e a neta de Jorge Amado, Maria João Amado.

As categorias do prêmio foram Conto, Romance, História em Quadrinhos, Videoclipe, além de Poesia. Os primeiros, segundos e terceiros colocados foram premiados com R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Além dos alunos, as professoras e professores que orientaram os trabalhos foram premiados com bolsa de 50%, 40% e 30% na pós-graduação da Ucsal, uma das apoiadoras do projeto.

Já na terceira edição, o prêmio foi estabelecido, ainda em 2013, como uma das metas na área da Educação a serem desenvolvidas pela administração municipal, como explicou Neto. Neste ano, o prêmio contou com cerca de 700 inscritos.

Durante seu discurso, o prefeito relembrou momentos de sua infância, afirmou que as crianças são o futuro da cidade e que, por conta disso, é necessário investir no desenvolvimento de todas elas.

"(O projeto foi criado) primeiro para homenagear Jorge Amado e, por outro lado, ser um elemento de estímulo dos jovens para que eles tenham mais interesse pela literatura e conhecer esse mundo extraordinário trazido através de grandes escritores e dos livros. Além disso, intensificar ainda mais o aprendizado da língua portuguesa, que é tão essencial para a formação futura desses jovens", explicou o prefeito.

O prefeito também comentou a continuidade do projeto. "Está sendo realizada mais essa edição com ampliação do número de alunos premiados e trazendo essa mensagem de valorização da literatura em nossa cidade. Quem sabe, não temos aqui futuros Jorges Amado”, complementou.

Fã de rap e, agora, sonhando em ser escritora, Maria conta que o concurso fez com que ela mudasse seus planos de profissão: antes, queria ser jogadora de futebol. Morando com a mãe e duas irmãs no bairro de Luiz Anselmo, a garotinha mostrou que tem intimidade com as palavras durante entrevista ao CORREIO e contou que o apoio da mãe e da professora, Auxiliadora Maria Guimarães, fez a diferença durante o concurso.

“Eu nunca imaginei que ia ganhar. Agora eu quero ser escritora”, comentou a vencedora.

De sorriso fácil, Sidcleia Correia, mãe de Maria Eduarda, era só elogios para a filha caçula, a quem se refere como uma menina doce e que “quase não dá trabalho”. Rainha da casa e mãe de outras duas filhas, dona Sidcleia aproveitou para agradecer à professora pelo acompanhamento com sua filha.

“A professora e a gente lá em casa incentivou bastante que ela se empenhasse no concurso. Aí ela chegava em casa e ficava pegando as palavras para fazer poesia”, conta a orgulhosa mãe.

Maria Eduarda (centro) diz que é fã de rap. Seus artistas preferidos são os Racionais MC's e Iza (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Outra vencedora do dia foi Lara Rafaele Reis Santos. Com apenas 9 anos, ela escreveu o conto chamado 'O Pote da Joaquina' – uma história de uma menina que viveu as mais variadas aventuras em busca de um pote com um remédio desconhecido que salvaria a vida da irmã.

Após enfrentar criaturas e fazer amizades com seres encantados, Joaquina conseguiu chegar até um pote que estava cheio de mel: e foi esse o remédio que salvou a vida da irmã de Joaquina.

Apesar de habilidosa com as palavras, a vencedora confessa que sua matéria preferida não é português. Muito pelo contrário: o que Lara gosta de verdade é de matemática.

Uma palavra que era unanimidade entre quase todos os vencedores era a imaginação. Segundo o pequeno Leandro Vinícius Argolo, foi esse o segredo para que ele conseguisse o segundo lugar na categoria História em Quadrinhos. Aos 11 anos, Leandro é morador da localidade do Luso, em Plataforma, desde que nasceu, e conta que desenha desde que tinha 5 aninhos.

“Comecei pegando as revistas de meu pai, que é tatuador”, conta o garoto, que escreveu uma história em quadrinhos inspirada nos heróis da DC e da Marvel.

A grande diferença com relação aos estúdios de Hollywood é que os heróis de Leandro são seus amigos e colegas da escola enfrentando os vilões dentro de seu bairro, e em outros cantos do país.

Cheio de maturidade, Leandro conta que foi campeão do prêmio na edição do ano passado e que ele já pretende escrever uma série e incluir sua professora-orientadora, Gisélia Evangelista de Sousa, como uma das personagens.

O motivo dos quadrinhos? “Valorizar a gente que é da periferia. Acham que a gente é qualquer um, mas colocando como super-heroi eu mostro que nós temos valor”.

Leandro Vinícius foi premiado pela segunda vez consecutiva no Prêmio Jorge Amado. Garoto sonha em ser bombeiro (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Premiados

Na categoria Poesia, foram vencedoras as alunas Maria Eduarda Correia Silveira (1º lugar), da Escola Municipal Santa Rita; Laura Airla Jesus Paulo de Souza (2º lugar), da Escola Municipal Dra. Maria do Carmo Vilaça; e Ingrid Vitória Santos Ferreira (3º lugar), da Escola Municipal Professor Ricardo Pereira.

As alunas Lara Rafaele Reis Santos, da Escola Municipal Beatriz de Farias; e Ana Cláudia Cerqueira de Jesus Santos, da Escola Municipal Assistência Social São José, conquistaram, respectivamente, a primeira e a segunda colocações na categoria Conto. No terceiro lugar ficou Rafael Carioca da Silva, da Escola Municipal Manoel Henrique da Silva Barradas.

Na categoria Romance, conquistaram o prêmio os alunos Luiz Elias dos Santos Barreto Neto (1º), da Escola Municipal Pirajá da Silva; Giovanna Valéria Neves Vieira (2º), da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes; e Geovanna Santos Correia (3º), da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes.

Em História em Quadrinhos, ficaram em 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente, Matheus Lucas Santana das Neves, da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes; Leandro Vinícius Argolo Lima Filho, da Escola Municipal de Itacaranha Manoel Faustino; e Ueslei Dos Santos Osman, da Escola Municipal Professor Manoel de Almeida Cruz.

Na categoria Vídeo Clipe, o primeiro lugar ficou para a aluna Lorena Borges Lima Conceição, da Escola Municipal Professor Manoel de Almeida Cruz. Na segunda colocação, Arielle Santos Da Silva, também da Escola Municipal Professor Manoel de Almeida Cruz. E o terceiro lugar foi para Stephany Araújo De Sant’ana Conceição, da Escola Municipal Teodoro Sampaio.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier.