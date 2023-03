Alunas que debocharam de colega de 44 anos abandonam faculdade

As alunas de biomedicina da Unisagrado, faculdade particular de Bauru, em São Paulo, que haviam sido acusadas de etarismo contra uma colega de 44 anos, se desmatricularam da faculdade após a repercussão do caso, desde o último sábado (11).

A universidade informou ao Metrópoles que, após a instauração do processo disciplinar, as jovens “solicitaram a desistência do curso”.

“Comunicamos que foi instaurado processo disciplinar e, durante, as três estudantes solicitaram a desistência do curso de Biomedicina; dessa forma o processo perdeu o objeto e por isso foi finalizado”, disse a nota.

As jovens foram criticadas nas redes sociais após um vídeo no qual debocham da colega de sala, de 44 anos, viralizar. Elas dizem que a mulher deveria estar aposentada e que ela “não sabe o que é o Google”. “Gente, quizz do dia: como desmatricular uma colega de sala?”, pergunta uma delas no início do vídeo. Na sequência, outra menina responde: “Ela tem 40 anos. Já era para estar aposentada”.

Segundo o g1, as três estudantes estão arrependidas do que falaram na gravação e alegaram que foi uma brincadeira de mau gosto. Ela ainda revelou que o vídeo foi publicado no "close friends", mas acabou saindo da roda de amigos.

"Nunca foi na intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos", comentou.

A sobrinha da mulher, que foi criticada pelas estudantes, comentou que a tia sempre teve vontade de estudar, mas nunca pode entrar em uma universidade por motivos pessoais.

"Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve oportunidade. Hoje, ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis e estava muito feliz e animada para começar as aulas, e daí surgem três meninas que só vivem na própria bolha, gravando vídeo zombando pela minha tia ser a mais velha da turma", disse.

Nas redes sociais, a universidade repudiou o preconceito cometido pelas estudantes.