Aluno dá esponja de aço de 'presente' para professora negra no DF

Um aluno do Centro de Ensino Médio de Ceilândia, no Distrito Federal, entregou uma esponja de aço à uma professora negra, no último Dia da Mulher. Ele foi filmado por estudantes da turma, e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ouvir uma aluna alertando a professora de português para não aceitar o objeto. Em seguida, ela responde: “Vou aceitar, porque tudo o que vem volta". Após abrir o pacote, a educadora, constrangida, agradece o adolescente, enquanto outros estudantes dão risada. Nesta terça (14), a Delegacia da Criança e do Adolescente em Taguatinga determinou uma apuração preliminar para identificar o aluno.

De acordo com o Metrópoles, o gesto do estudante gerou indignação em alguns estudantes. “Alunas mulheres e negras ficaram muito ofendidas com aquilo."

Em áudio enviado a grupos de WhatsApp, o aluno ameaça repetir a atitude com outras meninas.

“Não me testa, que eu vou te dar um ‘bombril’. Não me testa. Se você apelar, vai ficar ruim para ‘tu’.”

Além disso, um alunos alega que após o episódio outros colegas viram a professora chorando.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação disse que a direção da escola teve conhecimento do ocorrido e que vai se reunir com o estudante e com a professora para mais esclarecimentos. A pasta informou que “repudia qualquer tipo de preconceito e reforça compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos”.