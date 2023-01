Aluno de jiu-jítsu morre durante treino após receber golpe

O jovem Gil Anderson de Paiva Silva, de 21 anos, estava fazendo um treinamento no Centro da Juventude Ilma Suzete Gama, em Funcionários I, em João Pessoa, quando teve uma parada cardiorrespiratória. O caso aconteceu nesta quinta-feira (26).

Anderson treinava muay thai com um colega de turma, mas ambos eram graduados em jiu-jitsu. Segundo o G1, a Polícia Civil da Paraíba informou que em um determinado momento, o jovem caiu no chão e começou a passar mal durante o golpe.

O colega e outras pessoas que estavam na unidade de treinamento levaram a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Armas e, mesmo com a equipe da unidade de saúde realizando as manobras de ressuscitação, Gil Anderson não resistiu.

A Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa (SEJER) informou que o local é cedido de forma voluntária para a comunidade e um dos projetos atendidos de forma gratuita é o de muay thai, que já existe há oito anos no bairro".

“Ele sofreu uma broncoaspiração no impacto que teve do golpe, com um inchaço no pescoço. Conversando com a médica, houve uma tentativa de entubação, mas por causa do inchaço, não foi possível. A priori, vale ressaltar, não houve dolo por parte do companheiro [de treino] dele. O fato é que para que a aula fosse iniciada era preciso que o professor estivesse presente, e eles iniciaram sem o professor chegar", disse o delegado Paulo Josafá.