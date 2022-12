Alunos da rede estadual são premiados na Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente

Estudantes de quatro escolas da rede estadual de ensino, localizadas nos municípios de Alagoinhas, Itabuna, Rio de Contas e Sítio do Quinto, foram premiados como “Destaque Regional” na 11ª edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA), promovida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A cerimônia de premiação nacional ocorreu na quinta-feira (8), no campus da Fiocruz de Manguinhos, no Rio de Janeiro.



O evento contou com a participação de estudantes das redes municipal, estadual e federal de todas as regiões do país. Como parte da programação, eles realizaram visitas técnicas em locais turísticos, como Jardim Botânico, Parque Nacional da Tijuca e Museu do Amanhã.



A equipe do Colégio Estadual São Francisco, em Alagoinhas, foi premiada na categoria “Produção de texto” (Ensino Fundamental), com o trabalho “Um pequeno gesto de coragem”. Na mesma categoria (Ensino Médio), estudantes do Colégio Estadual João Francisco da Silva, de Sítio do Quinto, foram premiados com a “Revista Oxente Saúde – edição especial: doenças negligenciadas”.

Foto: Divulgação/SEC

Já os estudantes do Colégio Estadual Carlos Souto, de Rio de Contas, receberam o prêmio na categoria “Projeto de Ciências” (Ensino Médio), com o experimento “Ecobags: se é sustentável, é saudável”. E os estudantes do CPM de Itabuna foram contemplados na categoria “Produção audiovisual” (Ensino Médio), com o vídeo “Pobreza Menstrual”.



Para a estudante Natália Luz, de 26 anos, que cursa a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Colégio Estadual Carlos Souto, participar da OBSMA foi uma experiência única. “Criamos as ecobags feitas de algodão para incentivar a diminuição do uso de sacolas plásticas. Fiquei muito feliz com o prêmio e gostei das visitas que fizemos”, afirmou.



O estudante Eduardo Oliveira, 16 anos, 1º ano, do Colégio Estadual João Francisco da Silva, disse que o prêmio tem significado especial. “Só a educação pode mudar a vida das pessoas. Com dedicação e esforço, a gente pode ir a qualquer lugar, até mesmo ao Rio de Janeiro. Estou muito feliz de ver que nosso trabalho foi reconhecido, partindo de uma cidade pequena no semiárido baiano”, desabafou.



Bahia Olímpica

Por meio do Projeto Bahia Olímpica, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) estimula a participação dos estudantes nas olimpíadas das diversas áreas do conhecimento. Entre os anos de 2019 e 2021, o programa registrou 1.510.591 inscrições nas mais de dez olimpíadas científicas realizadas, com a conquista de 2.750 medalhas por alunos baianos. Atualmente, o Estado da Bahia está mobilizado em 30 olimpíadas, das quais participam mais de 1,2 milhão de estudantes baianos. As informações são da SEC.

