Alunos de escola pública têm aula sobre história da guitarra elétrica com filho de Osmar

O caderno e a caneta deram lugar à guitarra baiana no Colégio Estadual Deputado Manoel Novaes, nesta quarta-feira (7), entre as 10h30 e as 18h30. Como parte da programação do Festival Internacional da Guitarra Elétrica - GuitarraSSA, os alunos receberam uma aula sobre a história do instrumento que nasceu na Bahia, em 1940.

Para ministrar a aula show, o convidado do GuitarraSSA foi o instrumentista Aroldo Macedo. Não à toa, a escolha levou em conta o fato de ele ser filho do inventor da guitarra baiana, o artista Osmar, da dupla com Dodô.

Além de crescer ouvindo seu pai contar histórias sobre a criação do instrumento que se chamava pau elétrico, aos nove anos, ele começou a estudar piano, bandolim, violão e a guitarra baiana. Todos os instrumentos de corda foram aprendidos só de ouvir.

Agora, de acordo com ele, foi renovador levar essa arte para os alunos da escola pública. “Os mais velhos ficam fascinados, lembrando como foi ter vivido o auge da guitarra elétrica no trio elétrico. Já os novos [alunos da escola] fizeram aquela cara de interrogação e, enquanto foram viajando pela década de 40, foi surgindo o encanto. Coisa linda de ver”, descreve o instrumentista.

Por ser uma escola de ensino médio técnico, os alunos do Manoel Novaes têm a possibilidade de escolher a segunda formação em música. Foi o que fez a estudante Raquel Bispo, 18 anos. Ela, que toca violão, foi uma das alunas encantadas com a história da guitarra baiana. “Foi enriquecedor, pois, apesar de tocar, eu não sabia a história [da guitarra baiana] a fundo. A aula me fez ter vontade de aprender a tocá-la também”, diz a violinista.

Idealizador do projeto, o produtor Celso de Carvalho afirma que ter escolhido a aula show com Aroldo Macedo para inaugurar o festival significa contar a história da guitarra a partir de seu início. “Levar a aula para alunos e professores de escolas públicas é a nossa devolutiva do festival para a sociedade. E nada mais justo do que começar com Aroldo que, além de ser um dos grandes nomes da guitarra, também representa o criador do instrumento baiano”, detalha Celso.

Ocupando os espaços de Salvador até o dia 10 de dezembro, a programação do festival conta ainda com oito shows com guitarristas de fora do Brasil e brasileiros de renome internacional. Desta maneira, o GuitarraSSA traz para a capital baiana, em sua primeira edição, alguns do mais importantes guitarristas do Brasil e convidados internacionais que se apresentam a partir das 18h no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).

Programação

Gratuito:

08/12 (quinta) - às 15h com Eleonora Strino, guitarrista italiana, na Escola de Música da UFBA – Inscrições: https://bit.ly/MasterclasesGuitarraSSA.

10/12 (sábado) - às 15h com Pedro Andrea, guitarrista espanhol, no Cine MAM – Inscrições: https://bit.ly/MasterclasesGuitarraSSA.

Shows (pagos):

09/12 (sexta) - a partir das 18h, no MAM Bahia:

Mou Brasil (BA)

Bernardo Ramos (RJ)

Pedro Martins ( DF)

Eleonora Strino (Itália)



10/12 (sábado) - a partir das 18h, no MAM Bahia:

Jessica Kaline (BA)

Lari Basilio (SP)

Pedro Andrea (Espanha)

Manoel Cordeiro (PA), com participação de Roberto Barreto do Baiana System (BA)

Ingressos: www.ingressolive.com

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo