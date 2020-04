Alunos de escolas municipais vão receber atividades impressas semanais

Alunos das escolas da rede pública municipal de Salvador recebem, a partir desta segunda-feira (27), atividades semanais. O material será impresso e entregue aos estudantes do Ensino Fundamental I e dos anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa foi tomada pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), visando aproximar os estudantes durante o período de suspensão das aulas e de isolamento social.

De acordo com informações da prefeitura, semanalmente será divulgado no portal da Smed um conjunto com cinco atividades, abrangendo as disciplinas Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências. Todas as escolas terão acesso e farão a impressão e entrega desses exercícios, juntamente com um lápis e borracha para as famílias dos alunos. Após resolução das questões, a partir da pesquisa nos livros da rede que já foram distribuídos ou em meio digital, os familiares deverão entregar as atividades na escola e pegar um novo material.

“Será uma atividade para cada dia da semana. Hoje já pretendemos disponibilizar no portal o primeiro bloco. Algumas atividades já haviam sido entregues por iniciativa de algumas instituições, mas a partir de agora elas passam a ser homogêneas e obrigatórias em todas as escolas. São materiais que estão de acordo com os nossos referenciais curriculares e com os livros da rede”, explica Edna Rodrigues, gerente de Currículo da Diretoria Pedagógica da Smed.





Para receber o material, os pais e responsáveis pelos alunos deverão tomar todos os cuidados estabelecidos em decreto municipal, como a utilização de máscaras e distanciamento. Os gestores da escola, responsável pela entrega, também deverão fazer a correta higienização das mãos e utilizar máscaras.

Depois de devolvidas, as atividades do estudante serão colocadas em um classificador e servirão de portfólio e como diagnóstico para a continuidade do ano escolar. Essa será uma forma de dar continuidade ao aprendizado e também de se preparar para a avaliação externa Prova Salvador (Prosa).

Anos iniciais

Para os alunos dos anos iniciais, com idade entre 2 e 5 anos, serão divulgados cards e vídeos curtos de até cinco minutos, com orientação para que as famílias desenvolvam atividades lúdicas em casa, a exemplo de brincadeiras e contação de estória. Os vídeos serão divulgados no canal da Smed no YouTube e também no site educacao.salvador.ba.gov.br . Alguns vídeos serão gravados por docentes e outros terão orientações sobre como inserir ensinamentos em atividades do dia a dia.

“O objetivo das atividades é aproximar a criança desse ambiente escolar. A criança não está de férias, está em um período em que é necessário ficar em casa e ela precisa, através dos livros, de contação de estória e demais atividades educativas online e gratuitas, dar continuidade ao processo de aprendizagem. Tudo isso fará com que o aluno não se afaste do mundo das letras e do ambiente de aprendizagem”, ressalta Edna.