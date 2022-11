Alunos do Balé Folclórico e da Escola de Dança da Funceb fazem espetáculo conjunto

Vinte alunos das oficinas de dança-afro promovidas pelo Balé Folclórico da Bahia em dez comunidades de Salvador e Lauro de Freitas e da Escola de Dança da Funceb apresentam nesta terça (29), às 19h, em sessão única, o espetáculo Ori Onon (Cabeça Caminho), no Teatro Miguel Santana, no Pelourinho, com entrada gratuita. O espetáculo, montado sob orientação dos professores orientadores Matheus Ambrozi, Robson Portela e Ágatha Simas, fala sobre a mitologia, os caminhos e cotidianos dos orixás.

O espetáculo será aberto com a coreografia Nanã em homenagem especial ao maestro, educador e ícone da música afro-brasileira, Letieres Leite, que faleceu em 2021, vítima da COVID-19. Em Nanã, a dança aguça memórias e engrandece de forma sensível a existência polirrítmica de Letieres. A coreografia, criada pelo Grupo de Estudos Negritude, Balé Clássico e Insurgências da Escola de Dança da Funceb, será interpretada por Caíque Trindade, Emanuelle Ramos, Lara Carvalho, Jennie Costa, Mailane Castro, Raillan Santiana e Raijane Gama. Haverá ainda apresentação das coreografias CRUzamentos, Ori, Iabás, Reza Para Ori, Ogunhê, Vaso Sagrado (Água da Barriga da Mãe) e Ona em Rua,.

Durante o espetáculo, haverá também uma participação dos alunos das oficinas de percussão do Balé Folclórico da Bahia..