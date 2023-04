Alunos não comparecem a escola em Tancredo Neves após casos de violência e unidade suspende aulas

Após os casos de violência registrados em Tancredo Neves, as aulas do Colégio Estadual Edvaldo Fernandes, localizado no bairro, foram suspensas, nesta terça-feira (18). A unidade teve as portas abertas para funcionar, mas teve que fechar, pois os alunos não compareceram. Ao todo, duas unidades não funcionaram.

A Secretária Estadual de Educação (Sec) informou que este foi o único colégio estadual a não funcionar no bairro. O número foi o mesmo divulgado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

De acordo com a pasta, a unidade que não funcionou foi a Escola Municipal 22 de Abril, localizada na Rua Bahia. Ao todo 293 alunos ficaram sem aula na 22 de Abril. Diferente do Colégio Edvaldo Fernandes, ela não chegou a abrir. Na segunda-feira (17), sete escolas municipais do bairro não abriram. O final de linha, que também havia sido alterado para conjunto Arvoredo, retornou para o lugar original nesta terça (18).

Nesta terça (18), a reportagem entrou em contato com a Semob, para saber se a situação mudou e aguarda a resposta.