Alunos recebem 4º parcela do vale-alimentação de R$ 55 será paga na segunda (26)

O crédito de R$ 55 da quarta parcela do vale-alimentação estudantil estará disponível nos cartões para compras a partir da próxima segunda-feira (26). O valor é destinado a garantir a segurança alimentar dos alunos durante o período de suspensão das aulas por conta da pandemia de covid-19. Esta parcela terá recursos de R$ 44 milhões do governo do estado - ao todo, já são R$ 176 milhões gastos com a iniciativa.

Para retirar a parcela, o aluno deve usar o mesmo cartão que usou anteriormente, da bandeira Alelo. Só é possível comprar produtos de gêneros alimentícios, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, carne, frango, frutas, verduras, leite - dentro do gênero, a compra é de livre escolha do estudante.

A orientação é para que vá ao mercado só um membro da família, seguindo todas as normas sanitárias, como uso de máscara, por conta da pandemia. Quem estiver com dúvidas pode entrar em contato com a escola que está matriculado. Há também os canais da Ouvidoria pelo 0800 284 0011, pelo e-mail ouvidoria@educacao.ba.gov ou pelo Fale com a Ouvidoria, disponível no Portal da Educação.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, destacou a importância do benefício. "A partir da próxima segunda, todos os estudantes que estão com os seus cartões já poderão fazer as suas compras nos 18 mil estabelecimentos que estão bem distribuídos nos 417 municípios baianos. Isto significa um incremento de mais R$ 44 milhões na economia da Bahia e mais um esforço do Governo do Estado em atender aos nossos estudantes e consequentemente as suas família, mesmo diante do cenário de perda da arrecadação”, diz.