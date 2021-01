Alvo de ataque racista, jovem de Itapuã responde com música: 'Aceita que dói menos'

Cailane Queiroz tem um sonho: se tornar uma influenciadora digital. Às vésperas de completar 18 anos, maioridade alcançada em dezembro, a estudante do bairro de Itapuã, em Salvador, começou a trilhar o caminho para alcançar seu objetivo. Entre setembro e outubro criou novas contas no YouTube e TikTok, e ainda tateia os conteúdos para descobrir o que mais gera engajamento em cada plataforma.

Em sua página no YouTube, por exemplo, optou por alimentar com dicas de moda e estilo, sempre com uma boa pitada de humor. O site não distribuiu tanto os conteúdos, e os acessos ainda são baixos, com a conta tendo menos de 200 seguidores. Apesar da ‘flopada’ inicial na nova tentativa (já teve uma página com 1.800 inscritos), Cailane comemorou e agradeceu quando passou de 100 seguidores. Ninguém a incomodou por lá e o projeto segue firme e forte.