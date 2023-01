Alvo de operação que terminou com subtenente morto é preso no Mato Grosso do Sul

André Márcio de Jesus, 38 anos, conhecido como Buiú, foi preso na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, nesse domingo (1º). André é apontado como chefe da organização criminosa Mercado do Povo Atitude (MPA).

Buiu estava foragido desde setembro do ano passado, quando deixou o Complexo Penitenciário de Lauro de Freitas com benefício de saída temporária, usando tornozeleira eletrônica. Ele seria o alvo da polícia em uma operação policial que resultou na morte do subtenente da Polícia Militar Alberto Alves dos Santos, que fazia parte da equipe de segurança de ACM Neto, durante a campanha eleitoral.

Segundo informações da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, Buiu foi preso em uma chácara de alto padrão, onde estava escondido. Ele tinha três mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas. Na posse dele, foi encontrado um documento falso, e ele também irá responder por falsificação de documento público.

A prisão foi feita por equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e Delegacia de Bonito-MS, por meio de trabalho conjunto com a Delegacia Regional de Eunápolis/BA.

Relembre o caso

Buiu deixou Complexo Penitenciário de Lauro de Freitas às 13h30, com benefício de saída temporária, usando tornozeleira eletrônica. Por volta das 14h30, Buiu rompeu a tornozeleira, quando estava na BR-324, perto de Candeias. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou o fato à Polícia Militar, que começou as buscas pelo assaltante.

Quando as equipes estavam em Uruçuca, no sul do estado, um assaltante de banco identificado como Bismark e um comparsa foram abordados e trocaram tiros com os PMs. Os dois foram mortos pelos policiais. Buiú continua foragido.

Nas buscas, os PMs foram informados sobre a presença de homens armados em um hotel em Itajuípe e foram até lá. Segundo a SSP, os policiais foram até a pousada depois das informações; Dois homens foram abordados no local e não reagiram. Outros dois homens, armados, reagiram quando os PMs se aproximaram, diz a SSP. Dois soldados que estavam em serviço foram baleados na ação. No tiroteio, os dois homens que estavam no hotel tabém foram feridos também e um deles morreu.

Depois, ambos foram identificados como sendo policiais militares: o subtenente Alberto Alves dos Santos e sargento Adeilton Rodrigues D'Almeida foram socorridos. O subtente não resistiu aos ferimentos. Ambos estavam na cidade para compor a equipe de segurança do candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil), em evento na cidade de Coaraci.