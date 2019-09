Amadeu fala sobre reação, mas evita falar em briga pelo G4

O triunfo sobre o Vila Nova, por 2x0, no estádio Olímpico em Goiânia, afastou o Vitória da zona de rebaixamento. Com 24 pontos, o Leão está na 14ª colocação na Série B do Brasileirão, mas ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada.

A três pontos da zona de rebaixamento, o técnico Carlos Amadeu reconhece que a situação ainda complicada, mas já começa a projetar um cenário de reação da equipe. Sob o seu comando, o rubro-negro não perde há sete jogos.

"Sem a rodada terminar a gente chegou ao 14º lugar. A gente ainda pode manter ou cair. Temos que jogar contra o Guarani e uma vitória a gente começa a respirar. O campeonato é difícil, o Vitória ainda está se formando, a gente confia, mas eu não quero prometer G4", disse Amadeu.

De olho na sequência da temporada, Amadeu afirmou que está satisfeito com o elenco que tem em mãos, mas que possíveis reforços serão bem-vindos.

"Temos que ser parceiros do clube, se o clube tiver condições, nós sabemos que ele vai ao mercado, sabendo que é muito mais difícil agora. Se o clube não tiver condições, vamos trabalhar com esse elenco, sabemos que temos atletas que representam de forma digna o Vitória, que precisam ser reconhecidos. Desde a Copa América, a minha chegada, vocês têm visto uma equipe que briga muito", finalizou o treinador.