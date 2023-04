Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila disputam paredão no BBB 23

Mais um paredão formado no BBB 23. Domitila, Amanda, Larissa e Marvvila disputam a permanência na casa. Na dinâmica desta semana, o público deve votar em quem quer que permaneça no reality. O menos votado será eliminado.

A formação da berlinda começou com a revelação de que Sarah Aline estava imune, após comprar o Poder Curinga. Em seguida, Amanda e Larissa, que venceram a prova do anjo, imunizaram Bruna Griphao.

Em seguida, a líder Aline indicou Domitila ao paredão. No confessionário, os brothers deveriam escolher duas pessoas para votar. As mais votadas pela casa foram Amanda e Larissa, com cinco votos.

Larissa e Amanda tiveram que o direito de dar uma imunidade relâmpago a dois participantes. Larissa salvou Ricardo e Amanda salvou Fred Nicácio do Paredão. Com isso, pela dinâmica do "restam dois" anunciada por Tadeu Schmidt anteriormente, Cezar e Marvvila acabaram no Paredão.

Na prova bate e volta, Cezar levou a melhor e escapou do Paredão.

Confira o voto dos participantes no confessionário:

Sarah Aline vota em Amanda e Larissa;

Bruna Griphao vota em Marvvila e Cezar;

Marvvila vota em Amanda e Larissa;

Amanda vota em Marvvila e Cezar;

Domitila Barros vota em Amanda e Larissa;

Ricardo vota em Cezar e Amanda;

Fred Nicácio vota em Amanda e Larissa;

Larissa vota em Marvvila e Cezar;

Cezar vota em Larissa e Ricardo.