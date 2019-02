Amanda Nunes organiza torneio de futebol feminino em Pojuca

Primeira mulher a conquistar dois cinturões do UFC, a lutadora Amanda Nunes trocará o octógono pelas quatro linhas no próximo final de semana. A atleta vai calçar chuteiras para jogar no torneio de futebol feminino que ela está organizando em sua terra natal, a cidade de Pojuca, a 90 km de Salvador.

"No futebol feminino, principalmente da nossa cidade, temos muitos talentos, e esse é o momento de mostrar essas meninas, de prestigiar esse grande show. Vamos jogar futebol e ao mesmo tempo comemorar", afirmou Amanda, de 30 anos, campeã dos pesos galos e penas.

Os jogos começarão a ser disputados no sábado (23) e a final acontecerá no domingo (24), quando a atleta baiana desfilará em carro aberto com o time campeão. No mesmo dia, também haverá um aulão de jiu-jitsu na principal praça da cidade. O presidente da Federação Baiana de Jiu-Jitsu, Ricardo Carvalho, e o primeiro professor da lutadora, Daniel Vítor, estarão presentes.

A lutadora norte-americana Nina Ansaroff, noiva de Amanda, e a brasileira Day Fox estão entre as atrações, além da baiana Adriana Araújo, medalhista de bronze no boxe dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

"Vai ser uma festa bacana. É um momento muito importante da minha vida. Estou voltando à minha cidade para comemorar o meu segundo título, o meu segundo cinturão", afirmou Amanda Nunes, que conquistou o segundo cinturão no dia 30 de dezembro do ano passado após nocautear Cris Cyborg.