Amanda Nunes pode fazer defesa de cinturão no UFC 285, em março

Amanda Nunes pode voltar ao octógono do UFC em breve. A organização do Ultimate estaria negociando para que a baiana faça uma nova defesa do cinturão peso-galo, contra Irene Aldana. O plano é que a luta aconteça no UFC 285, marcado para o dia 4 de março, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A informação é do site Combate.com. O evento que teria o combate da Leoa é o mesmo que terá o retorno de Jon Jones na luta principal, em disputa de cinturão vago dos pesos-pesados (até 120kg) contra Ciryl Gane. O título era de Francis Ngannou, mas o camaronês não chegou a um acordo e deixou o UFC.

Amanda Nunes é a campeã dos penas (até 66kg) e dos galos (61kg). A baiana de 34 anos tem 22 vitórias e cinco derrotas na carreira e chegou a perder o título da divisão até 61kg em dezembro de 2021, quando foi finalizada por Julianna Peña.

Mas, em julho do ano passado, veio a revanche. A brasileira dominou a rival por cinco rounds e recuperou o título por decisão unânime.

Possível adversária em março, Irene Aldana é mexicana, também tem 34 anos, é a quarta colocada do ranking do peso-galo. A lutadora possui cartel de 14 vitórias e seis derrotas no MMA profissional, e vem de triunfos sobre Yana Kunitskaya e Macy Chiasson.