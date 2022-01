Amanda Nunes sofre acidente em casa com a filha no colo; vídeo

Considerada a maior lutadora de MMA de todos os tempos, Amanda Nunes passou por um susto em casa. A baiana sofreu um acidente doméstico, em um momento que estava com filha Raegan no colo. As imagens foram compartilhadas pela esposa da brasileira, a americana e também lutadora do UFC Nina Nunes.

No vídeo, é possível ver a ex-campeã peso-galo e campeã peso-pena com Raegan nos braços. Amanda senta em um móvel, que cede e quebra. Mãe e filha caem no chão, e Nina rapidamente pega a criança no colo. A lutadora verifica se a pequena está bem antes de ajudar Amanda a se levantar.

Segundo Nina, tudo não passou mesmo de um susto, e garantiu que Amanda passa bem. A americana ainda fez graça com a situação, e disse cair na risada quando vê a cena.

"Raegan não se machucou durante as filmagens. A bunda da Amanda pode estar um pouco dolorida. Fora isso, já assisti esse vídeo provavelmente umas 1.000 vezes", escreveu.

Veja o vídeo: