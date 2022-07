Amanda Nunes tenta voltar ao topo do UFC em luta neste sábado (30)

A lutadora baiana Amanda Nunes será a grande atração do evento UFC 277, que acontece em Dallas, nos EUA, na noite deste sábado (30). Dentro do octógono, o maior nome do MMA feminino no Brasil tentar retomar o topo em sua categoria enfrentando seu grande algoz, a americana Julianna Peña.

Após sete anos de invencibilidade no UFC, Amanda Nunes foi derrotada por Peña em dezembro do ano passado e perdeu o cinturão do peso-galo (até 61,2kg). Agora, terá a chance de recuperar o prêmio e voltar a ser a número um no Ultimate. A derrota para Peña, que aconteceu por finalização no segundo round, foi considerada uma das maiores zebras da história da franquia de lutas.

Nunes é a lutadora com mais vitórias dentro do octógono - são 14 no total - e ainda tem o recorde de 10 nocautes entre as categorias femininas do UFC. Amanda também é a única a conquistar um cinturão em duas categorias diferentes. Além do peso-galo, que carregou de 2016 a 2021, também é a atual campeã do peso pena (até 65,7kg), quando derrotou a também brasileira Cris Cyborg, em 2018.

Além de Amanda Nunes, outros dois brasileiros estarão no card de lutas do UFC 277. Alexandre Pantoja, que luta no peso mosca (até 56,7kg) e é o quarto do ranking, enfrentará o americano Alex Perez, sexto melhor.

Já Rafael Alves lutará contra Drew Dober, tambpem dos EUA. A luta é válida pela categoria dos pesos leves (até 70,3kg). A luta de Rafael Alves faz parte do card preliminar, enquanto Amanda Nunes de Alexandre Pantoja estão no card principal.

A transmissão do UFC 277 será feita pelo canal de assinatura Combate a partir das 19h. Pelo Sportv 3, canal do YouTube do Combate e o site Combate.com transmitem o "Aquecimento Combate", com as análises prévias das lutas dos brasileiros e a exibição das duas primeiras lutas da noite, ambas pelo card preliminar.

Confira a programação das lutas dos brasileiros no UFC 277 neste sábado (30)

Card preliminar (19h, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Alex Morono x Matt Semelsberger

Peso-leve: Drew Dober x Rafael Alves

Peso-pesado: Don'Tale Mayes x Hamdy Abdelwahab

Peso-leve: Drakkar Klose x Rafa Garcia

Peso-meio-médio: Michael Morales x Adam Fugitt

Peso-galo: Joselyne Edwards x Ji Yeon Kim

Peso-meio-pesado: Nicolae Negumereanu x Ihor Potieria

Peso-meio-médio: Orion Cosce x Mike Mathetha

Card principal (23h, horário de Brasília):

Peso-galo: Julianna Peña x Amanda Nunes

Peso-mosca: Brandon Moreno x Kai Kara-France

Peso-pesado: Derrick Lewis x Sergei Pavlovich

Peso-mosca: Alexandre Pantoja x Alex Perez

Peso-meio-pesado: Magomed Ankalaev x Anthony Smith