Amanda Nunes vence Felicia Spencer no UFC 250 e mantém cinturão

O cinturão dos penas segue em posse de uma baiana. Na luta principal do UFC 250, neste sábado (6), em Las Vegas (EUA), Amanda Nunes brilhou contra Felicia Spencer e venceu por decisão unânime (50-44, 50-44 e 50-45). A Leoa dominou o duelo e, de quebra, se consagrou a primeira atleta (entre homens e mulheres) a defender títulos de duas categorias simultaneamente, já que ela também é a campeã do peso-galo.

Com a vitória diante de Spencer, a baiana chegou a sua 11ª vitória consecutiva e se mantém invicta desde 2014. Já a rival perde pela segunda vez em 10 anos - a primeira derrota foi para Cris Cyborg.

Na luta, Spencer preferiu ficar na defensiva e encurtou distância ao máximo. Quando surgiu a oportunidade, teve a primeira investida, mas Amanda conseguiu se desvencilhar e partiu para cima. Não demorou para um dos socos certeiros dados pela baiana provocar um ferimento apareceu no supercílio da canadense.

Depois de dois rounds tranquilos e sem assumir riscos, Amanda entrou no terceiro round mais agressiva e acertou o rosto da canadense. No quarto, manteve o ritmo e aplicou uma sequência avassaladora que chegou a derrubar Spencer. A baiana chegou a encaixar o mata-leão, mas o cronômetro zerou antes que a canadense fosse finalizada.

UFC 250 - 6 de junho de 2020, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL:

Amanda Nunes venceu Felicia Spencer por decisão unânime (50-44, 50-44 e 50-45)

Cody Garbrandt venceu Raphael Assunção por nocaute aos 4m59s do R2

Aljamain Sterling venceu Cory Sandhagen por finalização a 1m28s do R1

Neil Magny venceu Anthony Rocco Martin por decisão unânime (30-27, 30-27 e 29-28)

Sean O'Malley venceu Eddie Wineland por nocaute a 1m54s do R1



CARD PRELIMINAR:

Alex Caceres venceu Chase Hooper por decisão unânime (triplo 30-27)

Ian Heinisch venceu Gerald Meerschaert por nocaute técnico a 1m14s do R1

Cody Stamann venceu Brian Kelleher por decisão unânime (triplo 30-27)

Maki Pitolo venceu Charles Byrd por nocaute técnico a 1m10s do R2

Alex Perez venceu Jussier Formiga por nocaute técnico aos 4m06s do R1

Devin Clark venceu Alonzo Menifield por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)

Herbert Burns venceu Evan Dunham por finalização a 1m20s do R1