Amanda Nunes x Tatá Werneck? Atriz desafia e campeã do UFC aceita

A luta entre Whindersson Nunes e Acelino 'Popó' Freitas segue rendendo nas redes sociais. Mesmo dois dias após o confronto - que terminou empatado após oito rounds -, o assunto ainda dá o que falar. Até Tatá Werneck entrou na onda, e convocou um duelo com ninguém menos que a campeã peso-pena do UFC, Amanda Nunes.

O surpreendente desafio veio nesta terça-feira (1º). No Instagram, a atriz e apresentadora postou uma foto em que aparece com capacete e luvas de boxe, e desafiou a Leoa. A baiana prontamente respondeu, topando na hora.

Amanda Nunes aceitou desafio feito por Tatá Werneck

(Foto: Reprodução/Instagram)

Mas calma, ainda não será dessa vez que as duas serão rivais no ringue: tudo não passou de uma brincadeira. Logo em seguida, Tatá publicou o bate-papo com Amanda, e revelou que elas combinaram a conversa com antecedência.

"Vou te desafiar pra uma luta. Pelo amor de Deus não topa hahaha", escreveu Tatá. Amanda respondeu: "Certo! Topo não. Tô dentro", com vários emojis de risos.