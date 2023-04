Amanda usou vestido comprado na Shein na Final do BBB 23

O look escolhido pela vencedora do Big Brother Brasil 23 para usar na final do reality veio da China. Amanda revelou que o vestido prateado e cheio de brilho foi comprado na Shein.

A peça custou cerca R$200 e está disponível nas cores prata, usada por Amanda, preto e cobre.

Foto: Reprodução/Shein

Amanda é a quarta vencedora a usar brilho na final do programa. A primeira a escolher o item brilhoso foi a campeã do BBB 20. Thelma escolheu um vestido azul claro com muito brilho. O vestido foi assinado pelo estilista VJ Junior e tinha mais de 20 mil pedras bordadas a mão. Recentemente, Thelma revelou que ainda usa a peça em eventos sociais.

Em seguida foi Juliette, a vencedora do BBB 21. A ex-sister escolheu um macacão em paetê prata com uma faixa preta na cintura. A peça tinha assinatura de grife e foi estimada em cerca de R$ 3 mil.

Logo depois, no BBB 22, Arthur Aguiar usou uma jaqueta jeans com brilho. O ex-brother revelou aos colegas de confinamento, quando ainda estava dentro da casa, que a peça tinha valor sentimental e falava muito sobre a sua evolução.