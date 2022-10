Amapá: Clécio é eleito governador

O candidato Clécio (Solidariedade) venceu a disputa ao governo do Amapá com 53,54% dos votos válidos, e é reeleito governador. Jaime Nunes (PSD) é o segundo colocado, com 42,70% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 98,85% das urnas.

Clécio Luís tem 50 anos, e é natural de Belém. É formado em geografia e professor do ensino médio. Já foi vereador e prefeito de Macapá, em dois mandatos. Também foi secretário de Educação do estado. Esta foi a primeira vez que concorreu ao Executivo estadual. O vice na chapa é o servidor público federal e suplente a senador, Antônio Teles Júnior (PDT), 39 anos.

Jaime Nunes, 63 anos, atual vice-governador, é de Macapá, e atua como empresário. É bacharel em direito e foi presidente do Sebrae-AP. Ele terá como vice na chapa a médica Liliane Albuquerque (PTB), 48 anos.