AmarElo Ao Vivo, de Emicida, chega à Netflix

Já está disponível na Netflix, na íntegra, o show Amarelo, de Emicida. A apresentação foi gravada no Theatro Municipal, em São Paulo e chega sete meses depois do documentário AmarElo - É Tudo Pra Ontem, produção da mesma plataforma. O conteúdo chega em 190 países. A realização é da Laboratório Fantasma, com direção de Emicida e Fred Ouro Preto e produção de Evandro Fióti. O espetáculo tem participações de Pabllo Vittar, Majur, MC Tha, Drik Barbosa e Jé Santiago.

O rapper falou sobre a importância de lançar esse show ainda durante a pandemia: "De repente, o mundo estava de cabeça para baixo e, no lugar de nossos encontros, ficou uma saudade imensa. Enquanto inventávamos novas formas de sobreviver nesse novo contexto, nos perguntávamos a respeito de quais janelas iríamos trocar olhares com os nossos fãs, as pessoas que nos trouxeram até aqui desde o início e que, nesse momento, precisam desse nosso abraço mais do que nunca".

Emicida, no entanto, ressalta a importância de ainda se respeitar as medidas sanitárias: "Esse passado que insiste em não passar ainda nos mantém cuidadosos numa rotina de distanciamento, máscaras, higienização constante e cuidado, mas é impossível não comemorar a oportunidade de, neste momento, retornar à sala da casa de todo mundo (e no mundo todo) com a turnê que o covid-19 nos roubou"

A chegada de AmarElo Ao Vivo faz parte do Mais Brasil na Tela, que foi lançado neste mês na Netflix. O projeto vai dar mais espaço a produções brasileiras no maior serviço de streaming do mundo. Entre as novas atrações, estão a segunda temporada de Sintonia; o filme Confissões de Uma Garota Excluída, baseado no livro de Thalita Rebouças e Diários de Intercâmbio, com Larissa Manoela. Também está no ar a série documental Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime.