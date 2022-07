Amaro Freitas traz Sankofa a Salvador

O pianista pernambucano Amaro Freitas, 31 anos, traz a Salvador o show de seu terceiro e elogiado álbum, Sankofa, lançado em junho do ano pela Natura Musical. Ele se apresenta nesta quarta (6), às 19h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, ao lado de Jean Elton (baixo) e Hugo Medeiros (bateria), com quem forma o Amaro Freitas Trio desde 2015.

Com Sankofa, o artista faz uma busca por sonoridades que conectam seu trabalho com a tradição instrumental afro-brasileira, em diálogo com as grandes referências do piano jazz, como Thelonious Monk, Keith Jarrett ou Chick Corea, Amaro Freitas.

“Trabalhei para tentar entender meus ancestrais, meu lugar, minha história como homem negro. A história dos povos originários, das diversas etnias que ocuparam este território, de como somos plurais. O Brasil não nos disse a verdade sobre o Brasil. A história dos negros antes da escravidão é rica em filosofias antigas. Ao compreender a história e a força de nosso povo, pode-se começar a entender de onde vêm nossos desejos e sonhos”, afirma o músico, que assina a produção do álbum.

No roteiro do show estão Baquaqua, que destaca a história do africano Mahommah Gardo Baquaqua; a delicada Vila Bela, nome de região de quilombo liderado por Tereza de Benguela; Nascimento, dedicada a Milton Nascimento; e Ayeye, que significa celebração em iorubá, apresentando um piano vibrante e uma batida de baixo repleta de groove.

Além dos temas de Sankofa, o trio também apresenta composições dos dois primeiros discos: Sangue Negro (2016) e Rasif (2018). Na turnê deste último álbum, Amaro Freitas também se apresentou na Sala do Coro em fevereiro de 2020, pouco antes da suspensão dos shows por conta da covid-19.





FICHA

Show: Sankofa (Amaro Freitas Trio)

ONDE: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Quando: Quarta-feira (6), às 20h. Ingressos: R$ 80 | R$ 40. Vendas: Sympla e bilheteria.