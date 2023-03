Amazon adere à Coalizão Empresarial pelo fim da violência contra mulheres

Amazon Brasil anunciou a adesão à Coalizão Empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas, comprometendo-se a adotar medidas concretas para combater a violência de gênero em todas as suas formas. No Brasil, segundo boletim da Rede de Observatórios da Segurança, uma mulher é vítima de violência a cada quatro horas. O propósito da Coalizão é conscientizar a sociedade e empresas de diferentes setores sobre a importância do combate a violência contra as mulheres, através de ações como a criação de políticas internas até o investimento em campanhas externas.

“Em todas as nossas verticais de negócios temos partipação ativa de pessoas que se identificam com o gênero feminino. Assinar esse compromisso é um passo muito importante para a Amazon Brasil. Asseguramos boas práticas de apoio aos mais diversos perfis de mulheres em nossa empresa, sempre aprimorando nossa jornada e iniciativas de conscientização para o fim da violência contra a mulher, promovendo um ambiente seguro para todos e todas. Acreditamos que essa troca de experiências e influência com outras empresas da Coalizão será muito significativa e relevante para construção de uma sociedade melhor”, destaca Glenda Moreira, líder de Diversidade, Equidade e Inclusão da Amazon para a América Latina.

A assinatura é mais um esforço da Amazon em ampliar suas ações sociais conforme o crescimento do negócio, impactando positivamente as comunidades, o planeta e as futuras gerações. Dentre os exemplos de ações voltadas às mulheres, há o Women@Amazon, grupo de afinidade global para mulheres em mais de 80 países, comprometido em atrair, desenvolver e reter colaboradoras em diferentes funções nos negócios da Amazon.