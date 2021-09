Amazon anuncia atualização no Kindle

A Amazon anunciou na última sexta-feira (10) uma atualização de software para e-readers Kindle, um dos maiores sucessos da empresa. Ela será feita automaticamente nas próximas semanas em dispositivos que estejam conectados à internet.De acordo com a Amazon, "a atualização visa a melhorar a experiência dos clientes com acesso direto à página inicial, à biblioteca e ao livro atual. Os clientes poderão acessar as configurações mais usadas com um toque, tornando rápido e fácil ajustar recursos como o brilho da tela ou ativar o modo avião sem sair da tela em que estiverem".

A atualização também facilitará o acesso aos conteúdos, com melhor navegação e mais agilidade em ações rápidas. Ainda este ano, de aocrdo com a empresa, a biblioteca incluirá novos filtros e menus de classificação, nova visualização de coleções e barra de rolagem interativa. A atualização estará disponível para Kindle a partir da 8ª geração, para Kindle Paperwhite a partir da 7a geração e para Kindle Oasis.