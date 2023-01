Amazon anuncia demissão de 18 mil funcionários

O presidente executivo da Amazon, Andy Jassy, anunciou a demissão de 18 mil funcionários em comunicado feito nesta quarta-feira (4). No texto, Jassy afirma que as revisões que levaram ao plano de demissões têm como objetivo "priorizar o que é mais importante para os clientes e a saúde a longo prazo dos nossos negócios".

Segundo ele, o anúncio foi adiantado após a informação ser vazada. "Normalmente, esperamos para comunicar sobre esses resultados até que possamos falar com as pessoas diretamente afetadas. No entanto, como um de nossos colegas vazou essa informação externamente, decidimos que era melhor compartilhar essa notícia antes para que você pudesse ouvir os detalhes diretamente de mim."

A empresa planeja começar a comunicar os funcionários apenas em 18 de janeiro.

O plano de demissões da Amazon não é novo. Em novembro de 2022, a empresa planejava demitir cerca de 10 mil funcionários de cargos corporativos e de tecnologia, além de dispositivos e livros. Jassy comentou nesta quarta as demissões de 2022.

"Em novembro, comunicamos a difícil decisão de eliminar vários cargos em nossos negócios de Dispositivos e Livros e também anunciamos uma oferta de redução voluntária para alguns funcionários em nossa organização de Pessoas, Experiência e Tecnologia."

Uma nova onda de demissões já estava prevista em 2022, mas, na ocasião, não foram divulgados números ou áreas impactadas.