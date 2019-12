Amazon terá centro de distribuição no Nordeste

A empresa norte-americana de e-commerce Amazon terá um centro de distribuição (CD) em Pernambuco. O CD será instalado no centro logístico Armazenna Suape, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR), e agilizará entregas da empresa.

A base estará em operação no primeiro trimestre de 2020 (janeiro, fevereiro, março). O valor do investimento e a previsão de faturamento do centro de cistribuição da Amazon em Pernambuco não serão divulgados. Esta será a primeira operação física da empresa fora de São Paulo.

"Estamos satisfeitos que a Amazon tenha escolhido Pernambuco para sediar seu mais novo centro de distribuição no Brasil. Esse investimento, tendo em vista a qualidade das instalações, ajudará a impulsionar a nossa economia, gerando emprego e renda, além de reforçar a nossa condição de hub natural do Nordeste", comentou o governador de Pernambuco, Paulo Câmara.

'Hub logístico'

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Bruno Schwambach, comentou que Pernambuco é um hub logístico e isso foi determinante para a instalação da empresa em Pernambuco. "Temos acesso a 90% do PIB da região localizados num raio de 800 quilômetros, conectando o Recife a outras sete capitais nordestinas. Essa facilidade, de o estado ser um hub logístico, foi determinante no trabalho de atração da Amazon. Mas além de localização privilegiada, a gente constrói todo o apoio complementar no diálogo com o setor privado, oferecendo apoio em infraestrutura ou incentivos fiscais e de inteligência de mercado", comentou.

Reportagem original do Jornal do Commercio