Ambulante que teve carrinho de frutas jogado no chão por PM é preso

O ambulante João Vitor, 20 anos, foi preso nesta sexta-feira (28), no Ceará, em cumprimento de mandado de prisão por tentativa de homicídio. A informação foi confirmada pelo O Povo Online, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste. Ele foi humilhado nessa quinta-feira (27) por um policial militar que jogou seu carrinho de frutas no chão. A cena foi filmada e gerou repercussão. Os policiais envolvidos no caso chegaram a ser afastados de suas funções no mesmo dia.

A informação é de que João Vitor possui antecedentes criminais e foi preso pela Polícia Civil. Mais detalhes serão repassados pelas autoridades competentes, pois o procedimento ainda está em andamento.

Na quinta-feira (27), milhares de pessoas sensibilizaram-se com a situação do ambulante, que estava com o carrinho ao lado de uma base móvel da Polícia. Em entrevista ao O Povo, João disse que tinha medo de represálias. Ele ganhou presentes para facilitar seu trabalho com a venda das frutas e verduras e divulgou nas redes sociais.

Entenda o caso

Um policial militar foi filmado ao jogar no chão um carrinho de frutas de vendedor ambulante, em Fortaleza, capital do Ceará, na última quinta-feira (27). O vídeo mostra o momento que o PM e o ambulante, que se chama João Vitor, discutem.

"Você não pode fazer isso, não, moço. Você tá me prejudicando", afirma o ambulante, ao que o PM acaba virando o carrinho com as frutas. Parte delas já havia sido jogada no chão. O ambulante em seguida lamenta a abordagem e junta as frutas caídas.

O caso aconteceu próximo de uma base da Polícia Militar do Ceará (PM-CE).





O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Santos Costa, publicou, em seu perfil no Instagram, um comentário afirmando que o fato seria apurado e que será instaurado um inquérito pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD). "Tal comportamento é lamentável e não corresponde ao comportamento da maioria esmagadora da tropa", afirma.

Humilhado por um sargento da Polícia Militar do Ceará enquanto estava tentando vender frutas e verduras no bairro Presidente Kennedy, João Vitor disse que estava com medo de sofrer retaliação após o episódio. O morador da comunidade Floresta teve seu carrinho jogado no chão.

"Eu passei por uma coisa que eu nunca mais quero passar, por causa desse cara. Eu não tenho nada contra ele. Ele é um policial e eu sou só um trabalhador mesmo", disse o rapaz, agradecendo o apoio que recebeu após o incidente.

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, o jovem ainda tentou juntar as frutas e verduras do chão, mas o policial virou o carrinho por inteiro. "Tive um prejuízo grande", relata João Vitor. Ele criou um perfil no Instagram para compartilhar sobre o ocorrido.

Dois policiais foram afastados após repercussão do caso. Conforme nota da Polícia Militar do Ceará, os fatos do vídeo estão sendo apurados. "A Polícia Militar repudia veemente esse tipo de conduta, pois a mesma não condiz com os valores da Corporação, nem com a postura de seus integrantes".