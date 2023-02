Ambulantes acampam por medo de não garantir cadastro online para o Carnaval

Na véspera do credenciamento para o Carnaval, dezenas de ambulantes que precisam de licença para atuar na festa, em Salvador, decidiram continuar acampados nas imediações da sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Segundo os trabalhadores, a decisão, tomada mesmo após a pasta ter anunciado que o cadastro será feito exclusivamente pela internet, é motivada pelo medo de que as vagas acabem depressa ou de que haja instabilidade no site.

“Eu estou aqui por conta do desemprego e não tenho nenhuma fonte de renda a não ser essa, que consigo como vendedor ambulante. Estou sabendo que o cadastro será pela internet, mas existe dificuldade para pessoas que não têm aparelho ou acesso à internet. Então fica a esperança de que seja presencial”, afirma o ambulante Cleidson Santos, de 29 anos.

Acampada em uma barraca desde o dia 19 de janeiro, debaixo do viaduto próximo à Semop, em Pirajá, a ambulante Taís Silva, 25, relata que a expectativa de um atendimento presencial foi alimentada pela própria secretaria. “Disseram também que vai ter uma porção presencial. Estamos aqui e vamos tentar das duas formas”, diz.

Taís ainda conta que a experiência no credenciamento para o Festival Virada Salvador é outro motivo que contribui para sua permanência à espera de um atendimento presencial. Isso porque, conforme seu relato, houve cadastro para ambulantes na Semop mesmo após preenchimento das vagas online.

Para o Carnaval, a ambulante Michele Sena, 22, não acredita que o que aconteceu no Festival Virada Salvador possa se repetir. “Já disseram que não vai acontecer atendimento nenhum. Até as grades laterais, que fazem nossa proteção em frente à sede, eles já tiraram”, aponta. Vulneráveis ao trânsito, ao calor intenso e sem acesso a banheiros, os ambulantes agora contam com o funcionamento pleno do site para o credenciamento.

Procurada, a Semop reiterou que o cadastramento será online e que os trabalhadores “já estão cientes”. A pasta ainda acrescentou que a Prefeitura disponibilizou wi-fi gratuito em mais de 50 pontos e nas prefeituras-bairro e que a informação já foi divulgada.

O credenciamento para que ambulantes possam trabalhar no Carnaval de 2023 de Salvador será aberto às 10h desta quarta-feira (8), seguindo até as 10h do dia seguinte. O cadastramento será exclusivamente on-line, por este site.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo