Ambulantes fazem manifestação em frente à sede da Semop, em Salvador

Um grupo de trabalhadores ambulantes faz, na manhã desta quarta-feira (8), uma manifestação em frente à sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), no bairro de Santo Inácio, em Salvador. Os homens e mulheres questionam a dificuldade de cadastramento para trabalhar no Carnaval 2023.

A presença dos trabalhadores foi reprimida de forma enérgica por homens da Guarda Municipal. Spray de pimenta e bombas de gás lacrimogênio foram lançados contra o grupo, de acordo com imagens veiculadas pela TV Bahia. O chefe da Guarda Municipal, Maurício Lima, afirmou em entrevista que desconhece o procedimento e que a Guarda Municipal está no local para negociar. Os homens e mulheres gritavam por solução. Entre as centenas de trabalhadores há idosos e até crianças que acompanham os pais.

A ação, que ocorreria de forma online, conforme anunciado pela prefeitura, não se efetivou. Os ambulantes afirmam que tentam acessar o serviço desde o início da manhã, mas sem sucesso.

“Não é a primeira vez que eu tento [pela internet] e não consigo. Tem umas 10 pessoas tentando em casa e não consegue. Já no início, quando coloca o CPF o site trava”, disse uma trabalhadora de Dias D’Ávila em entrevista ao Bahia Meio Dia.



Cadastramento online será retomado às 14h, diz Semop

A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador (Semop) informou que o cadastramento de ambulantes para atuar no Carnaval 2023 será retomado nesta quarta-feira (8), a partir das 14h, no site do órgão (www.sca.salvador.ba.gov.br). A ação foi interrompida durante a manhã em função do alto número de acessos simultâneos ao sistema.

Em nota, Semop lamentou o ocorrido e garantiu que a Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel) está trabalhando para que o problema seja mitigado o mais brevemente possível.