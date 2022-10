Ameaça e chantagem por voto: saiba reconhecer o assédio eleitoral no trabalho

Menos de dois depois do primeiro turno das eleições gerais, o clima de violência que acompanha este período político ganhou mais um símbolo: o assédio eleitoral. O primeiro turno do pleito mal havia terminado e na semana seguinte, pelo país, viralizavam casos de empregadores que, com ameaça de demissão ou promessa de benefício, coagem trabalhadores a votar em determinado candidato.

O assédio eleitoral inclui diferentes maneiras de coação: comunicado interno sobre a posição partidária da empresa, reuniões sobre temas político-partidários, chantagem relacionada a derrota ou vitória de um candidato, ameaça de demissão a depender do resultado do pleito eleitoral, não liberação do trabalhador que precise se ausentar para votar ou até desconto salarial da quantidade de tempo que o empregado gaste para votar.

A prática é ilegal e quem a cometer, seja empregador direto ou empresa, pode ser punido com indenização ou sofrer consequências penais, no caso de haver crime eleitoral, como oferecimento de dinheiro em troca de voto – compra de voto. A procuradora Carolina Ribeiro, do Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia respondeu a perguntas sobre o assédio eleitoral – desde como você pode identificá-lo no ambiente de trabalho a como denunciar (leia mais abaixo).

Ela ressalta um aspecto: na hora da votação, são apenas você e a urna, sendo impossível ao seu patrão descobrir suas escolhas.

“Os casos têm aumentado significativamente. Aqui na Bahia, temos precedente de atuação, em casos que aconteceram no primeiro turno. É preciso passar uma mensagem à sociedade e aos trabalhadores de que o voto é livre, e eles estão livres, tanto para votar, como denunciar eventuais condutas”, afirma Ribeiro.

Não é que o assédio eleitoral seja uma prática nova, mas a intensidade de registros de assediadores, sem contar a subnotificação, eleva a preocupação. No início da última semana, duas empresas de maquinário agrícola, a Stara e a Extrusor, emitiram comunicados em que avisam da demissão de funcionários e diminuição da produção caso o ex-presidente e atual candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença.

Os abusos chegaram ao Ministério Público do Trabalho (MPT), que possui seccionais em todo o Brasil. Na Bahia, o órgão recebeu, até o momento, duas denúncias relacionadas a assédio eleitoral, mas apenas uma se configurou como tal – o da produtora rural do oeste baiano que gravou um vídeo em que convoca ruralistas a demitir empregados eleitores de Lula. Ela, bolsonarista, disse: “Demitam sem dó”.

A procuradora Carolina Ribeiro explica, a seguir, como é possível reconhecer, denunciar ou agir em situações específicas de assédio eleitoral, antes do segundo turno das eleições. Confira:

Como identificar o assédio eleitoral?

Os sinais do assédio eleitoral podem ser:

1) comunicados expressos lançados por empresas ou empregadores diretos sobre como o resultado da eleição pode interferir negativamente ou positivamente na atividade laboral, com intuito de coagir trabalhadores a votarem de acordo com os interesses dos empregadores;

2) ameaças diretas ou indiretas, como de demissão ou redução do pagamento, a depender do resultado de um pleito eleitoral;

3) reuniões para orientar os empregados a respeito do viés político da organização;

4) pagamento de valor em troca de voto – o que pode configurar, também, crime eleitoral;

5) não liberação do trabalhador para votação ou qualquer outra ação que dificulte o exercício da cidadania, como demora para realizar os pagamentos;

6) descontar do salário final o valor correspondente ao tempo que o trabalhador, em dia de trabalho, levou para votar.

Me senti coagido por meus superiores. Como posso denunciar assédio eleitoral?

Se possível, reúna provas materiais – como prints de conversas em aplicativos de mensagem ou vídeos – que revelem o assédio cometido. A denúncia pode ser tanto sigilosa, quando o denunciante mantém seu nome em completo sigilo, quanto anônima, quando o denunciante não deseja expor o nome, mas aceita manter interlocução com o MPT para contribuições. Quanto mais robustos forem os detalhes informados, maiores as chances de repressão imediata do assédio que, cometido em ambiente de trabalho, deve ser denunciado ao MPT.

As denúncias podem ser feitas no canal da ouvidoria do MP. Clique neste link para saber mais.

Trabalho como MEI. Posso denunciar ainda assim?

A relação de trabalho é aquela que cumpre os elementos previstos na legislação. O fato de não trabalhar por regime CLT não anula a relação de trabalho – que pode ser comprovada, por exemplo, com a existência de relações de subordinação e cumprimento de carga horária. Desde que haja uma relação de subordinação entre as pessoas e aquela que estiver um nível hierárquico abaixo se sinta assediada, ela pode denunciar.

Sou o único empregado(a) da empresa. Como posso agir?

Há uma parcela de trabalhadores que pode se sentir mais exposta. É o caso, por exemplo, de pessoas que atuam em empresas de pequeno porte, com quadro reduzido de trabalhadores, ou daquelas que são, mesmo, as únicas empregadas de uma empresa ou família – é o caso de trabalhadores domésticos. O medo é o mais elementar possível: o de ser demitido.

Se a denúncia estiver completamente fora da sua realidade, é possível ter em mente um entendimento: na hora de votar, serão apenas você, seus desejos e a urna. Ou seja, o chefe que porventura tenha te coagido, por ameaças ou comunicados expressos, sobre sua escolha eleitoral, jamais descobrirá em quem você votou.

Quais punições são impostas aos assediadores?

A legislação nacional e as convenções nacionais ratificadas pelo Brasil tratam sobre discriminação no ambiente de trabalho. A partir delas, qualquer exercício de poder, com ou sem violência, com ou sem promessa de recompensa ou punição, que tenha a intenção de orientar ou coagir votos, é configurado como ato de assédio eleitoral.

É possível falar sobre política no trabalho?

Discussões políticas no ambiente de trabalho, expressão política de um modo geral, que em nada se conduzam em expressão de voto de cada um, que em nada se reflita no voto de cada um, nem sempre vão se configurar como assédio, mas em razão da fragilidade do trabalhador, do medo natural que tem da perda do trabalho, o ideal é que seja mantida a neutralidade no ambiente de trabalho.

O empregador precisa se conscientizar que suas obrigações são aquelas que dizem respeito ao seu ambiente de trabalho e o limite é o respeito ao empregado. A vida em sociedade impõe limitações, mesmo que estejamos falando de uma desigualdade jurídica.

Assédio eleitoral é cometido apenas por patrão?

Não, o assédio eleitoral pode ser cometido entre colegas de trabalho, de modo horizontal. Mas o empregador, mesmo assim, tem obrigação de adotar medidas para manter o ambiente de trabalho livre de coação e ofensa a direitos fundamentais dos trabalhadores, como o direito ao voto. Sendo assim, se houver assédio eleitoral, mesmo horizontal, o empregador pode ser punido em prol da coletividade dos trabalhadores.