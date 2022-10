Ameaças e arma apontada: casal é sequestrado e torturado em Porto Seguro

Um casal foi sequestrado por quatro homens, na manhã do último sábado (01), em Porto Seguro. As vítimas relataram à polícia que estavam em casa, quando foram surpreendidas pelos assaltantes. Contaram que os homens foram agressivos, violentos e mediante ameaças fizeram várias tentativas de transferência bancária utilizando o celular de uma das vítimas, contudo não conseguiram êxito em razão do horário de restrição bancária.

As vítimas explicaram também que foram feitas reféns e ‘jogadas’ em uma caminhonete e levadas para uma estrada vicinal nas proximidades de Vera Cruz. Lá foram torturadas e a todo momento com a arma apontada em sua direção recebiam ameaças de morte. Depois de cerca de duas horas, os homens abandonaram o casal e fugiram na caminhonete. Em seguida as vítimas conseguiram pedir ajuda em um posto de combustível e acionaram a polícia.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazia ronda ao longo do trecho da BR 101, em Eunápolis, quando foi informada de um sequestro ocorrido em Porto Seguro e que quatro homens haviam empreendido fuga a bordo de uma caminhonete Nissan/Frontier, de cor cinza. Imediatamente, os policiais intensificaram a vigilância e iniciaram buscas pela região, oportunidade em que por volta das 20h, na altura do quilômetro 713 da rodovia, os Prfs avistaram o carro suspeito que estava abastecendo em um posto de combustível.

Foi dada ordem de parada, mas o comando não foi obedecido. O motorista da caminhonete ao avistar a viatura da PRF, empreendeu fuga em alta velocidade. Com isso, iniciou-se um acompanhamento tático da equipe e foram feitas várias tentativas de parada, contudo o motorista seguiu fazendo manobras de ultrapassagem, expondo pedestres, demais usuários, equipe PRF a risco.

Após alguns quilômetros de perseguição, o condutor perdeu o controle da Frontier e colidiu com um poste. Ao se aproximarem do veículo, quatro homens abandonaram o veículo e fugiram a pé. Os PRFs foram recebidos por disparos de arma de fogo, que reagiram iniciando uma troca de tiros. Na ação, foram apreendidos uma escopeta, um revólver, 26 munições de diversos calibres, touca ‘ninja’, além de aparelhos celulares.









A ocorrência e os materiais apreendidos foram apresentados e entregues à Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis. Buscas prosseguem na região com o objetivo de capturar todos os envolvidos na ocorrência.

A PRF conta com grupos especializados de combate ao crime e intensificou às ações nos principais pontos considerados críticos para evitar assaltos, porte ilegal de arma, contrabando, receptação de veículo roubado, tráfico de entorpecentes e demais ilícitos penais.