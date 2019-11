América-MG faz promoção de ingressos para jogo contra o Vitória

O América-MG receberá o Vitória em Belo Horizonte, sexta-feira (15), às 17h, em partida válida pela 36ª rodada da Série B. E o time mineiro quer o palco do jogo, o Independência, lotado. Para isso, terá ingressos mais baratos e mais espaço no estádio para sua torcida.

Pela primeira vez na Série B 2019, o Coelho abrirá o portão 2 para seus torcedores, que também poderão assistir ao duelo a partir dos portões 3, 4 e 6.

Para quem entrar nas áreas 2, 3 e 6, a entradas terão desconto de 50%, com preço único de R$ 5. Nos mesmos espaços, as primeiras mil mulheres e crianças ganharão acesso gratuito, de acordo com a capacidade de cada setor. E sócios do programa Onda Verde poderão levar dois acompanhantes e assim terem acesso triplo. Já os ingressos para o portão 4, uma área vip, terão o valor de R$ 40, com meia-entrada a R$ 20.

A torcida do Vitória poderá comprar ingressos com valor de R$ 10 (meia-entrada a R$ 5). As entradas para a torcida visitante só serão vendidas no dia do jogo, na bilheteria do mesmo portão no Independência.