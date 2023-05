Americanas confirma fechamento de loja no Rio Vermelho

Uma das unidades mais tradicionais das Americanas em Salvador, a loja de rua no Rio Vermelho será fechada permanentemente nesta sexta-feira (5). Em nota, a empresa revelou que o encerramento faz parte de um "plano de transformação da companhia".

A loja amanheceu a segunda-feira (1) com um cartaz na vitrine que anuncia o encerramento das atividades no dia 5.

"A ação faz parte do plano de transformação da companhia, que prevê ajustes imediatos e de curto e médio prazo com foco na rentabilidade e otimização do negócio. A Americanas informa que a reavaliação de mix de produtos, gestão, espaço e lucro das unidades, entre outros fatores, é uma dinâmica comum a todo o varejo e pode levar à readequação ou, em último caso, ao fechamento de loja. Os clientes poderão continuar adquirindo produtos e serviços disponíveis em diversas unidades próximas e também no site e app da marca”, diz o comunicado da empresa.

Ainda não se sabe se outras unidades de Salvador também serão afetadas.

Crise na Americanas

No início do ano, o ex-CEO da empresa, Sergio Rial, revelou que a Americanas tinha um rombo de quase R$ 50 bilhões. Após a revelação, a companhia entrou em recuperação judicial.

Em março, um plano de recuperação foi apresentado. Ele inclui capitalização da empresa em R$ 10 bilhões, com suporte de seus acionistas de referência. Esses acionistas são os bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, donos da gestora 3G Capital; conversão de R$ 10 bilhões de dívidas em ações da empresa; recompra de R$ 2,5 bilhões em dívidas, em leilão reverso com desconto inicial de 70%, dentre outras medidas.

O fechamento da loja no Rio Vermelho faz parte de uma das ações, que prevê o enxugamento da empresa, com o encerramento de unidades menos lucrativas.