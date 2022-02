Americano ganha prata 5 anos após sofrer acidente e ficar em coma

O esquiador Colby Stevenson deu a volta por cima na Olimpíada de Inverno de Pequim-2022. Pouco mais de cinco anos depois de sofrer um grave acidente de carro que o deixou em coma por alguns dias, o americano subiu ao pódio dos Jogos, conquistando a medalha de prata na prova do Big Air do esqui estilo livre nesta quarta-feira (9).

O atleta terminou a prova com 183,00 pontos, atrás somente do norueguês Birk Rudd, que venceu com 187,75. O bronze ficou com o sueco Henrik Herlaut, com 181,00.

O acidente sofrido por Colby aconteceu no dia 8 de maio de 2016, quando ele tinha 18 anos. O esquiador voltava de uma competição dirigindo a sua caminhonete numa estrada próxima a Idaho, Estados Unidos, quando cochilou e perdeu o controle do veículo. O automóvel acabou se chocando contra um paredão de pedra.

Colby teve 30 fraturas no crânio, quebrou ossos do rosto e da costela e teve o pescoço comprimido. Ele foi internado e chegou a ficar em coma por alguns dias. Chegou a ouvir dos médicos que jamais poderia recuperar as funções motoras. Mas, oito meses depois, já estava de volta às competições de esqui estilo livre.

"Momentos difíceis fazem você se tornar mais forte. É quando você encontra seu verdadeiro caráter. Enquanto estive no hospital, aproveitei para bolar algumas manobras na minha cabeça", disse o americano ao jornal Outside.