Amiga de Paulo Gustavo diz que ele queria fazer arte com a internação

A médica e diretora Susana Garcia, de Minha Mãe é uma Peça 3, acompanhou Paulo Gustavo durante sua internação e postou nas redes sociais alguns detalhes dos últimos dias do ator. Vítima da cvid-19, Paulo Gustavo morreu nesta terça-feira (4).

Ela escreveu sobre a generosidade do amigo, do medo que ele tinha de não ver os filhos crescerem e da vontade de transformar a experiência da internação em arte.

Depois, em outro trecho da mensagem, Susana falou de como Paulo fazia questão de ajudar pessoas que trabalharam com ele e passavam por dificuldades na pandemia. Ela também falou das doações em dinheiro para a compra de oxigênio para Manaus.

“Como eu admiro o ser humano que você é. A sua generosidade me emociona. Você, na pandemia, depositou, por três meses, R$ 1 mil por mês para quase 120 pessoas que trabalharam nos filmes que nós fizemos. Você mandou um e-mail para todo mundo das equipes perguntando quem estava precisando de ajuda. E as pessoas foram tão corretas, que várias falaram que estavam conseguindo segurar e que não precisavam. Mas a maioria recebeu essa ajuda. Na crise em Manaus, você enviou R$ 500 mil para compra de oxigênio e nunca divulgou nada. Lembro um dia, antes de você ser intubado, que você me disse que estava sentindo muita falta de ar, mesmo com cateter de oxigênio, e que você estava feliz de ter comprado oxigênio para as pessoas” , escreveu.

No final, Susana revelou os medos do amigo e ressaltou o quanto ele era especial.

“Você, que pouco antes de ser intubado, me disse que estava com medo de não ver seus filhos crescerem, saiba que eles vão crescer vendo a sua história. Você é o maior artista do momento. Você transformou muitos lares brasileiros com Dona Hermínia, tocou em assuntos tabus e através do seu humor, conseguiu ser político e ajudar a muitas famílias. Você é unanimidade. A maior bilheteria do teatro e do cinema! Você foi o maior símbolo da resistência potente da nossa cultura. Torço para que a dor de tanta gente vire símbolo de mudança na nossa sociedade. Você vai contribuir para substituir o ódio e o individualismo pela alegria e pelo cuidado do coletivo. Vou seguir assim, com você vivo dentro de mim. Te amo para sempre."