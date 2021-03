Amine Barbuda lança livro que propõe novas percepções aos movimentos do corpo

A artista visual Amine Barbuda lança seu livro “TATO”, no próximo dia 10 de abril. A publicação brinca com trocas de sentido causadas em meio a pandemia, quando o toque passou a ser na tela do celular.

"TATO: Leituras sobre o corpo, distâncias e presença" se apresenta como um álbum de arte e terá 500 exemplares, sendo 150 com um livreto em braile. O livro, que será vendido no site da editora (www.p55.com.br) e pela Amazon, também pode ser comprado como eBook. Já a versão em audiobook será disponibilizada gratuitamente através do canal no YouTube do livro . Parte dos livros com versão em braile serão destinados para o Instituto de Cegos da Bahia.



As ilustrações da autora Amine Barbuda para o livro TATO são criações a partir de movimentos dos solos de dança dos coreógrafos Neemias Santana, Paula Carneiro Dias e Márcio Nonato.



Os vídeos destes experimentos coreográficos serão lançados no canal do YouTube do livro : neste sábado (28) vai ao ar "Movendo o solo de terrenos submersos", de Neemias Santana, no dia 1º de abril, o público confere "experimento VENTO", de Márcio Nonato e, por fim, no dia 4 de abril será lançado "Úteraterra", de Paula Carneiro.



O livro é um convite para que o leitor se permita acessar diversas linguagens como a dança de Neemias Santana, Paula Carneiro e Márcio Nonato, o texto "Tocando danças que acontecem à distância", de Carolina Mendonça, as gravações em vídeo das execuções coreográficas, o audiolivro criado por Heitor Dantas e sua versão em vídeo por Jorge Oliveira.



Os registros fotográficos das pinturas e desenhos foram feitos por Saulo Brandão, na tenda dos milagres. As pinturas a óleo, originalmente com levíssimas texturas em alto relevo, ganharam rugosidades a partir da edição da P55.



Serviço

Lançamento do livro "TATO: Leituras sobre o corpo, distâncias e presença"

Data: 10 de abril

Editora: P55 Edição

Vendas: No site da editora (www.p55.com.br) e na Amazon.

Solos de dança no canal do YouTube do livro TATO

- Vídeo no ar dia 28/03 | "Movendo o solo de terrenos submersos", de Neemias Santana

- Vídeo no ar dia 01/04 | "experimento VENTO", de Márcio Nonato

- Vídeo no ar dia 04/04 | "Úteraterra", de Paula Carneiro