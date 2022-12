Amor de Copas: brasileiro pede namorada em casamento no Catar

O Catar, sede da Copa do Mundo 2022, tem sido o cenário também do mais puro teor daquele velho ditado ‘azar no jogo, sorte no amor’. Ao menos, para alguns brasileiros. Esta é a história de um casal que, além de comungar do amor ao futebol, à Seleção Brasileira, às aventuras e, em especial, às Copas do Mundo, também comunga de algo muito específico: a crença no amor.

Segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. Estádio 974, Doha, Catar. Minutos antes de começar a goleada do Brasil diante da Coreia do Sul por 4x1 pelas oitavas de final, enquanto o ‘Movimento Verde Amarelo’ se preparava para fazer uma de suas coreografias ficando todos agachados, um integrante se agachou com outro intuito. O advogado paulista Bruno Ziello, 35, aproveitou o momento para pedir a mão da também advogada Danielle Lyrio, carioca de 26 anos, em casamento e, para alegria e festa de todos ao redor, ela disse ‘sim’.

Mas, para entender a história do casal, é preciso voltar quatro anos e meio no tempo. No dia 26 de maio de 2018, Real Madrid e Liverpool se enfrentavam na final da Champions League, uma vitória do time espanhol por 3x1, conquistando seu 13º título da competição. Enquanto os olhos de torcedores do mundo inteiro estavam voltados ao Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia, do outro lado do Oceano Atlântico, a quase 12 mil quilômetros dali, os olhos de Bruno e Danielle se encontravam pela primeira vez.

“A gente tinha um grupo de pessoas do Brasil inteiro que iam para a Copa do Mundo da Rússia e marcamos um encontro em São Paulo para assistirmos à final da Champions e também nos conhecermos antes de viajar”, conta Danielle.

Há boatos de que Bruno ficou ‘grogue’ igualzinho a Loris Karius, goleiro do Liverpool, que sofreu três gols, sendo duas falhas. Diferentemente de Karius, que até hoje busca-se explicações para o que aconteceu naquela partida, o que acometia o advogado paulista era a paixão mesmo. Mas eles ainda não sabiam.

Só conseguiram ‘entender’ no reencontro, 15 dias depois, em um cenário totalmente diferente: a Rússia. Os dois viviam juntos – mas, ainda separados – o sonho da primeira Copa do Mundo fora do Brasil.

“Foi incrível. Costumo falar que quem não quer viciar em Copa do Mundo nem vá na primeira, porque o ‘bichinho’ morde e você nunca mais consegue deixar de ir”, brincou Bruno. Em Moscou, o casal se reencontrou e não se desgrudou mais, custando até uma eurotrip. “A gente se apaixonou de uma forma muito absurda na Copa. Ao ponto que eu ia embora antes e não fui, perdi passagem, perdi hotel, perdi um monte de coisa. Tive que comprar uma nova passagem da Rússia para o Brasil, para a gente poder ficar mais tempo juntos”, confessa a advogada carioca.

Dez dias depois de voltarem ao Brasil, cada um para a sua casa, Bruno foi visitar Danielle no Rio de Janeiro, começaram a namorar oficialmente e, depois de algumas pontes aéreas entre os dois estados, ele se mudou definitivamente para a cidade maravilhosa.

Corta de volta para 2022. Semanas antes de embarcarem para o Catar, em uma certa noite, Ziello se deita para dormir e um pensamento lhe bate à cabeça: “Se a Copa do Catar não for a ocasião perfeita para pedi-la em casamento, eu não sei qual vai ser. Porque é tudo muito simbólico”. Então, após a bênção e a ajuda de uma amiga de Danielle, Bruno comprou o anel de noivado e, com ele no bolso, andou à espera do momento perfeito.

Nem o romantismo da Itália, onde fizeram escala antes de chegar ao Catar, atendeu aos pré-requisitos. Somente um dia ensolarado, regado a muito samba, cerveja e batucada, em um jogo do Brasil no Mundial, foi capaz de fazer com que os olhos de Bruno e Danielle se fixassem de novo uns aos outros, enquanto as atenções estavam voltadas para o outro lado.

“Eu abaixei achando que a gente iria cantar. Quando vi, Bruno se ajoelhou e me pediu em casamento. Foi uma surpresa e não tinha melhor momento para ter acontecido. Eu sou apaixonada pelo Brasil, por futebol, carnaval, samba, então estar no meio da torcida do Brasil, no meio do MVA (Movimento Verde e Amarelo) e no meio da bateria, em um jogo de Copa, para mim, foi o momento mais perfeito”, contou a noiva sorridente.

Naquela noite, todos os brasileiros sorriam e, entre eles, Bruno e Danielle eram os mais reluzentes. Mal sabiam do que estava por vir quatro dias depois, com o sonho do hexa interrompido na eliminação para a Croácia. Mas, os noivos, apesar de frustrados, ainda têm muito o que comemorar.

Agora, começa uma contagem regressiva. Faltam 1.274 dias para a Copa de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Para os advogados e agora noivos, essa contagem é a mesma para outra data especial. “Estamos planejando nosso casamento para 2026. Sei que é muito tempo, mas acho que dá para esperar”, contou Bruno olhando para Danielle, que concluiu: “Dá para esperar, sim. Nosso amor é de Copa, a gente merece um hexa”.