Amor de Mãe: Amanda sequestra Álvaro e morre em acidente

Finalmente, Amanda (Camila Márdila) vai conseguir se vingar de Álvaro (Irandhir Santos). Mas a vingança vai durar pouco. No capítulo desta segunda (17), a ativista tenta fazer justiça com as próprias mãos e resolve sequestrar o dono da PWA.

Sofrendo muito desde que perdeu o pai e Vinícius (Antonio Benício), ela decide ameaça o empresário de morte.

A ativista aparece na porta do condomínio de Álvaro com uma arma na mão e o força a entrar no carro. Enquanto dirige pela cidade, diz tudo o que tem vontade de falar para ele: "Você sabe que você vai pro inferno, não sabe?", pergunta Amanda em tom amaeaçador.

Álvaro se assusta com o comportamento da ativista. Ele fica com as mãos atadas na maior parte do tempo, mas aos poucos consegue se desvencilhar.

O marido de Verena (Maria) se solta sem fazer alarde e, quando Amanda menos espera, ele pega na direção do carro. Os dois travam uma briga brevemente, mas Álvaro é mais rápido.

Ele joga o carro para cima de um poste e Amanda bate a cabeça. O acidente o deixa confuso em um primeiro momento, mas depois ele percebe que sua rival está morta.