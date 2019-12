Amor de Mãe: Betina agride Leila e termina romance com Magno

Os próximos capítulos da novela 'Amor de Mãe' prometem pegar fogo. Provocada por Leila (Arieta Correa), Betina (Isis Valverde) vai perder a cabeça e agridirá a rival.

Tudo começará quando a enfermeira perceber que Leila, que finge estar bastante debilitada, mexeu a mão. Ela questiona a mulher de Magno (Juliano Cazarré), que nega que tenha condição de se mover.

Irritada com o joguinho da rival para separá-la do pai de Brenda (Clara Galinari), Betina então jogará água na cara da rival para forçá-la a se movimentar. Nesse momento, Magno entra no quarto e flagra Leila toda molhada e Betina com um copo na mão.

Leila aproveita o momento e faz drama, dizendo que foi agredida. Arrasada, Betina decide ir embora da casa de Magno. O rapaz ainda tenta fazer a enfermeira mudar de ideia, sem sucesso.

Antes de deixar a casa de Lurdes (Regina Casé), Betina faz um alerta e conta que Leila está mentindo para Magno. O frentista pergunta se ela jogou mesmo água na cara de Leila e ela confirma, acrescentando que a mulher dele é mau caráter.

Quando Betina está indo embora, Leila volta a provocar, olha para a mão esquerda e a mexe, sorrindo para a rival. Revoltada, Betina parte pra cima de Leila, que se defende como pode, gritando muito. Magno entra correndo e aparta a briga.