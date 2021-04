Amor de Mãe: enfim, acontece o encontro mais esperado

Lurdes (Regina Casé) escreveu os nomes dos filhos na parede do cativeiro para estar sempre com eles, já que Thelma (Adriana Esteves) a mantém como refém há mais de dois meses. Ela já sabe do que Thelma é capaz e teme pela vida de Camila (Jéssica Ellen), que mora na mesma casa de sua ex-amiga. Mas Lurdes não desiste de encontrar uma forma de fugir novamente daquela casa. Ela até consegue pegar a vilã pelo pescoço, mas as grades a atrapalham e a situação só faz com que Thelma fique ainda mais irritada.

Enquanto isso, Danilo (Chay Suede) está cada vez mais perto de desmascarar as armações da dona da Tasca do Passeio. Depois de saber que Thelma doou 20 mil reais para a filha de Eudésio (Wilson Rabelo), o rapaz descobre que a mãe aluga um sítio há alguns meses. Intrigado com tantas mentiras e descobertas, Danilo decide procurar novamente Seu Nuno (Rodolfo Vaz). O dono do bar conta para o amigo que tem certeza que ele foi adotado com dois anos e que o filho biológico de Thelma morreu no incêndio.



Danilo divide suas angústias com Camila e suspeita que Thelma possa estar escondendo sua mãe biológica. Com o endereço do sítio, o pai de Caio resolve ir até o lugar para descobrir quem está lá. No cativeiro, Lurdes encontra uma forma de sair. Ela luta para conseguir alcançar o vão que pode ajudá-la a se ver livre daquela casa e de Thelma, e contar para todos que está viva e que sabe quem é Domênico. Quando Danilo está a caminho do lugar, Lurdes se assusta com o carro e se esconde, não vendo que quem dirige é o filho. Ao chegar na casa, Danilo entende que quem está ali é Lurdes, mas percebe que ela fugiu e sai à sua procura. Quando ele grita por ela, Lurdes não acredita no que ouve e sai emocionada para finalmente abraçar seu filho Domênico.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta terça-feira (6). Mas Regina Casé não está segurando a ansiedade. Publicou no seu instagram como foi gravar as cenas com Chay Suede: “Na véspera de gravar essa cena a gente nem dormiu. Às cinco horas da manhã, eu tava acordada com o coração batendo e a produtora me liga dizendo que tinha sido cancelada porque estava chovendo muito. Eu e o @chay a gente já não se via tinha muito tempo de propósito para guardar toda a tensão que essa cena precisava”, começou ela, que revelou que a cena do encontro dos personagens foi a última a ser gravada. “Imagina que depois disso passaram-se quinze dias até ela realmente acontecer. Só quando a novela já estava toda gravada e já tinha terminado tudo. Só nós dois. Espero que pra vocês seja tão emocionante quanto foi pra gente. É AMANHÃ!!! É amanhã esse encontro que eu, a Lurdes e vocês tanto esperaram!”, concluiu.

Em menos de uma hora, a foto ultrapassou 50 mil curtidas e mais de dois mil comentários, mas uma das mensagens mais adoradas pelos fãs foi de Chay Suede, que fez questão de deixar palavras carinhosas e falar sobre a sua experiência em cena. “Uma das experiências mais fortes que tive nessa vida de ator, que bom que foi com você, que bom que foi a gente”, disse.