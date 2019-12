Amor de Mãe faz homenagem a Avenida Brasil e web comemora

Quem vem acompanhado Amor de Mãe já percebeu que boa parte do elenco esteve também em Avenida Brasil, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Adriana Esteves, Vera Holtz, Murilo Benício, Ísis Valverde, Thiago Martins...E as aproximações não param por aí. A trama escrita pela baiana Manuela Dias fez uma homenagem explícita à novela de João Emanuel Carneiro.



Em Amor de Mãe, Sandro (Humberto Carrão) apareceu vestindo uma camisa do Divino Futebol Clube, time de Avenida Brasil, em um papo com Lurdes (Regina Casé). Na web, o público aprovou a ideia do estilo escolhido e a figurinista Marie Sales explicou a homenagem:

"Quando começamos a pensar no personagem, pensamos em ter referências com a vida cotidiana. Sandro tem essa via de esporte que é muito usada hoje em dia pelos jovens da idade dele. Ele usa outras camisas de futebol e escolhi incluir também a do Divino. Foi uma forma de homenagear a novela através do personagem".

Veja reações:

É a camisa do Divino F.C. que o Sandro tá usando, né? Chocado no crossover com Avenida Brasil. #amordemãe pic.twitter.com/wBSk9ND7jO — lúcio (@lucioaraujo_) December 26, 2019