'Amor de mãe': Lurdes expulsa Érica de casa para defender Sandro

O clima vai esquentar na casa de Lurdes (Regina Casé), em Amor de Mãe. Depois de uma passagem de tempo, Sandro, o filho roubado e recém-encontrado, sairá do presídio, e irá morar com a mãe e irmãos. Ao ser apresentado à família, Érica fará perguntas sobre o passado do jovem."Foi muito louco a Kátia (Vera Holtz) ter esperado tanto tempo para contar a verdade. Você também não sabia de quem era filho?", questionará ela.

"Eu sempre soube que tinha sido adotado, mas eu achava que minha mãe tinha morrido", dirá Sandro. "Eu não sabia que ela tinha sido traficante de criança antes de me pegar para criar", continuará.

Lurdes interromperá o diálogo dos dois dizendo que o que importa é que o Sandro está de volta em casa. "Agora é olhar para o futuro e seguir em frente", finalizará.

Não antes de Érica sugerir que o rapaz faça um exame de DNA. Lurdes ficará indignada e, antes que Sandro possa responder, ela explodirá. "Eu não acredito que você fez isso, Érica! Eu te avisei tantas vezes. Eu quero que você saia dessa casa agora!".

Os outros filhos tentarão acalmar os ânimos e Camila (Jéssica Ellen) dirá que a irmã não falou por querer. Mas a namorada de Raul (Murilo Benício) confirmará suas intenções. "Eu quis, sim! A gente não tem nenhuma segurança de que a Kátia estava falando a verdade. Ela mentiu para ele a vida toda!", sustentará.

Sandro não vai se opor à sugestão, e dirá que até acha bom. Mas Lurdes continuará irada e atacará a filha. "Que decepção, Érica! Vocês tiveram todo amor até hoje. Sandro não teve nada, está saindo da cadeia hoje. E você se dá a liberdade de receber meu filho falando de exame de DNA? Ele não pediu para vir pra cá, fui eu que ofereci! Eu te amo muito, eu dou minha vida por você, mas na minha casa mando eu! E é assim que vai ser!". As cenas começarão a ir ao ar na novela no dia 14 de dezembro.