Amor de Mãe: Magno descobre farsa e expulsa Leila de casa

O clima ficará cada vez mais tenso entre Magno (Juliano Cazarré) e Leila (Arieta Corrêa) nos próximos capítulos de "Amor de mãe". No limite com as armações da ex-mulher, o filho de Lurdes (Regina Casé) expulsará ela da casa da família.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, tudo começará quando o frentista descobrir que a mulher mentiu sobre seu estado de saúde. Furioso, ele discutirá com ela, que ficará desesperada e tentará convencer o marido de que os dois devem ficar juntos.

- A verdade é que eu te amo. Você é o homem da minha vida, é o pai da minha filha! Foi para ficar com você e com a Brenda (Clara Galinari) que eu acordei do coma!, diz ela.

Indignado, ele rebate. - Eu não vou mais cair na sua chantagem sentimental.

- Você pensa que é fácil passar por tudo isso? Parece que roubaram a minha vida.

- Não está sendo fácil pra ninguém! Mas você não podia mentir pra mim, pra minha mãe, pra sua filha que reza toda noite pra você ficar boa.

Com medo, Leila pedirá que Magno não conte para a filha sobre a farsa. Ele concordará, mas exige que ela mesma conte da armaçaão para a menina. Em seguida, fará uma exigência.

- Eu quero que você assine os papéis do divórcio e vá morar em outro lugar.

Antes de ir embora, o entanto, Leila descobrirá que o marido matou Genilson (Paulo Gabriel), o irmão de Betina (Isis Valverde), e entregará o rapaz para a polícia.