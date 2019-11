Amor de Mãe promete muita emoção no horário nobre

A nova novela das 21h da Globo/TV Bahia, Amor de Mãe, estreia nesta segunda (25). A trama é a primeira novela em horário nobre da baiana Manuela Dias e traz um time de elenco que conta com Tais Araujo, Adriana Esteves e Regina Casé nos papeis de mães que, apesar de viverem realidades distintas, têm suas histórias cruzadas e se aproximam pelo amor que sentem pelos filhos.

Lurdes (Regina Casé) e sua filha Camila (Jéssica Ellen) (Foto: Isabella Pinheiro/Gshow)

Amor de Mãe marca a volta de Regina Casé às novelas, após 11 anos. Na trama, Regina vive a personagem Lurdes, uma mãe corajosa que nunca desistiu de encontrar o filho que foi vendido pelo próprio marido. Lurdes sai do Rio Grande do Norte, com os três filhos, e vai para o Rio de Janeiro, atrás do filho vendido. No caminho, a personagem encontra uma criança recém-nascida abandonada na estrada e assim, Camila, interpretada por Jéssica Ellen, entra para a família. Nessa fase, a atriz e cantora Lucy Alves, interpreta a personagem. “Se tivesse que resumir a Lurdes com uma palavra, eu ia dizer ‘coragem’! Nunca vi uma mulher tão corajosa. A capacidade dela de lutar, de amar, de resolver as coisas. De resolver problemas que me paralisariam...”, conta Regina em entrevista ao Gshow.

Vitória (Taís Araújo) e seu cliente Álvaro (Irandhir Santos) Foto: Reprodução/Globo

Amor de Mãe também marca a volta de Taís Araújo às novelas - após cinco anos. A atriz vive Vitória, uma advogada bem-sucedida que tem como sonho e meta de vida se tornar mãe. Por conta do trabalho, a personagem perde um bebê e desde a perda não consegue mais engravidar. Mesmo em meio a uma crise no casamento, Vitória e o marido entram com um processo para adotarem uma criança. "Maternidade é uma loucura mesmo. Não adianta você ler 350 mil livros sobre isso. É a demanda que vai te fazer exercitar esse papel, é o que a vida traz para você. E a gente aprende vivendo. Isso é muito bonito da maternidade, entender que não adianta acelerar processos", explicou Taís ao Gshow

Adriana Esteves vive uma mãe superprotetora (Foto: Reprodução/Globo)

Repetindo parceria, Adriana Esteves e Chay Sued chegam na novela como mãe e filho. Thelma, personagem de Adriana, perdeu o marido em um incêndio, mas conseguiu salvar o filho pequeno. Marcada pelo acidente, ela se torna uma mãe superprotetora que acaba descobrindo um aneurisma e tem sua vida virada de cabeça pra baixo. “Ela coloca a maternidade acima de tudo na vida. É bastante amorosa, mas acho que esqueceu de viver sua própria vida”, explicou Adriana .