Amor de Mãe será lançada com programação gratuita em Cajazeiras

O evento acontece das 15h às 18h, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, com participação da atriz Erika Januza que bate um papo com um grupo de mães do bairro. A mediação é do apresentador Alessandro Timbó. A programação conta, ainda, com um aulão de dança e show da Band’Aiyê.

(Foto: Divulgação)

Depois de fazer sucesso no papel da juíza Raquel, em O Outro Lado do Paraíso, Erika Januza vive agora mais uma personagem marcante na carreira em Amor de Mãe. Na trama, ela interpreta Marina, uma jovem que se divide entre o trabalho no bar e o sonho de ser campeã de tênis, além de ser nora de Lurdes (Regina Casé), uma das três matriarcas da novela.



O elenco também conta com Isis Valverde, Murilo Benício, Juliano Cazarré, Jéssica Ellen, Nanda Costa, Thiago Martins, Humberto Carrão, Julio Andrade, Irandhir Santos, Enrique Diaz, Erika Januza, Tuca Andrada, Danilo Ferreira e Milhem Cortaz.